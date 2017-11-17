(Görüntülü Haber) Minik yürekler yanan ormanlık alanda inceleme gezisi yaptı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesinde orman yangınlarının doğaya verdiği tahribatı yerinde göstermek amacıyla ilkokul öğrencilerine yönelik inceleme gezisi düzenlendi.



Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV) tarafından, Kaymakamlık, Belediye, Orman İşletme Şefliği ve Milli Eğitimin işbirliğinde, 1 Kasım\'da çıkan orman yangınında zarar gören Kızlan Mahallesi Gereme Koyu Dalyan Mevkii\'nde inceleme gezisi düzenlendi. Geziye, 7 ile 10 yaş arasında 30 ilkokul öğrencisi katıldı. DAÇEV Başkanı Hüseyin Tüzün, Datça Kaymakamı Vehbi Bakır\'ın onayı ile Türkiye\'de ilk kez böyle bir etkinliğin düzenlendiğini söyleyerek, \"Datça Kazım Yılmaz, Reşadiye Kazım Yılmaz ve Kızlan ilkokullarından seçilen öğrenciler rehber öğretmenler ve orman şefliğinden oluşan bir ekiple birlikte, Gereme\'deki yangın bölgesine götürüldü. Bu etkinlikle, orman yangınlarının doğaya yaptığı tahribatı öğrencilerin yerinde görüp incelemesi, orman yangınlarının o bölgedeki canlıları nasıl yok ettiğini birebir algılamalarının sağlanması amaçlandı. Böylece çocuklarda ormanları koruma bilincinin geliştirilmesini istedik\" dedi.



\'MANGAL ATEŞİ YAKMAYIN\'



Datça Orman İşletme Şef Vekili Samet Deryal ise inceleme gezisine katılan öğrencilere yangınların çıkış nedenleri hakkında bilgiler verdi. Deryal, \"Çıkan yangınların büyük bir kısmı mangal ateşlerinden çıkıyor. Pikniğe gittiğinizde ailelerinize söyleyin, mangal ateşi yakmasınlar. Dikkatsizlik ve ihmal, yangınların başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Ülkemizde yangınların yüzde 98\'i dikkatsizlik ve ihmal yüzünden çıkıyor. Yüzde 2\'si ise kasıt ve diğer nedenler olarak görülüyor\" dedi.



\'YENİDEN AĞAÇLANDIRILACAK\'



Gereme\'deki yangının çıkış sebebinin ise, kasıt olarak gözüktüğünü ifade eden Deryal şunları söyledi:



\"Buradaki yangın, helikopterlerin bölgeden ayrılmasından bir gün sonra çıktı. Aynı anda iki ayrı bölgede başlayan yangın, kasıt ihtimalini güçlendiriyor. Bu durum bizi daha çok üzdü. Büyük bir alan yangından etkilendi. Şimdi bölgede yangından etkilenen ağaçları tespit ediyoruz. Bu ağaçları kesip bölgeden çıkaracağız ve sonrasında burada yeniden ağaçlandırma çalışması yapacağız. On binlerce fidan dikeceğiz.\"



YANAN HAYVANLAR OLDU



Yanan ağaçların 50-60 yıllık olduğunu hatırlatan Deryal, ayrıca bölgedeki hayvanların da yangından sonra evsiz kaldıklarını belirtti. Alevlerden kaçamayıp ölen hayvanların bulunduğuna dikkat çeken Deryal, \"Sakın unutmayın, yangının verdiği zararı döndüğünüzde çevrenizdeki arkadaşlarınıza, ailelerinize anlatın. Onları uyarın. Bir ihmal yüzünden bir iki saat içinde yanan ormanların eski haline gelmesi, çok uzun yıllar alıyor. Bunu koruyacak ve gelecek nesillere aktaracak olan sizlersiniz\" dedi.



KUŞ SESİ KALMADI



DAÇEV Yönetim Kurulu üyesi Çiğdem Canbey ise öğrencilerle birlikte yanan ormanlık alanda gezdikten sonra, \"Ormanlara gittiğimizde kuş sesleri, yaprakların hışırtılarını duyarız. Nefes aldığımızda ise temiz bir havayı ciğerlerimize çekeriz. Burada ise ne bir yaprak hışırtısı ne bir kuş sesi var. Nefes aldığımızda ise, temiz hava değil, yanmış is kokusu burnumuza geliyor. Çünkü ormanı oluşturan ağaçlar yok, hepsi yandı. Kimse bunu tercih etmez. Bu nedenle bize düşen görev, ormanlarımızı korumaktır. Orman bölgelerine gittiğimizde çok dikkatli olmalıyız\" dedi.



