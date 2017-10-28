(Görüntülü Haber) Minik Serhan, amcasının kamyonetinin altında kalarak can verdi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA\'da, 2 yaşındaki Serhan Umut Turan, sokakta oynarken amcası 39 yaşındaki Gürgün Turan\'ın yönetimindeki kamyonetin altında kalarak öldü.



Kepez İlçesi Baraj Mahallesi\'ndeki kaza, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Nakliyecilik yapan Gürgün Turan, 5913 Sokak\'ta evinin önünde park halindeki 07 CST 85 plakalı kamyonetiyle işe gitmek için hareket etti. Bu sırada çevredekiler aracında altında çocuk olduğunu belirterek, Turan\'a durmasını söyledi. Aracını durduran Gürgün Turan, ağabeyinin oğlu Serhan Umut Turan\'ın hareketsiz yattığını fark etti. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Serhan Umut Turan\'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.



Kazayı haber alarak gelen baba Mahmut Turan ve eşi gözyaşı döktü. Polisin incelemesinden sonra Serhan Umut Turan\'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü. Amca Turan ise, gözaltına alındı.