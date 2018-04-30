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(Görüntülü Haber) Minik Meryem'in hayvan sevgisi

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ'un Korkut ilçesine bağlı Pınarüstü köyünde hayvancılık yapan Sevim-Haşim Yumlu çiftinin 2,5 yaşındaki kızları Meryem, buzağılara biberonla süt veriyor

30 Nisan 2018 15:49

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ\'un Korkut ilçesine bağlı Pınarüstü köyünde hayvancılık yapan Sevim-Haşim Yumlu çiftinin 2,5 yaşındaki kızları Meryem, buzağılara biberonla süt veriyor. Meryem\'in hayvanlara olan sevgisi, görenlerin içini ısıtıyor. Haşim Ağa Çiftliği\'nde, 1 tonluk simental ırkı büyükbaşların arasında gezen Meryem Yumlu, evden çok ahırda zaman geçiriyor. Sabah erken saatlerde uyanan minik Meryem\'e, annesi Sevim Yumlu, özel olarak diktirdiği şalvar ile çizmeyi giydiriyor. Annesiyle ahıra giden Meryem, büyükbaşlara yem verip, buzağılara biberonla süt içirdikten sonra hayvanları tek tek seviyor. Kızının her gün saat 06.00\'da uyanıp, kendisiyle birlikte ahıra geldiğini anlatan anne Sevim Yumlu, \"Hayvanlara bakıyor, onları seviyor. Buzağıların yanına gelerek, onlara biberonla süt veriyor. Yakında çiftliğin hanım ağası olacak. Meryem\'e babası birkaç yıl sonra at binmeyi de öğretecek. Meryem, bana sadece ahırda değil; evde bile yardım ediyor. Kızımın hayvanlara gösterdiği sevgi ise görenleri şaşırtıyor. Hayvanlar da ona alışmış. Kızım zamanının büyük bölümünü ahırda geçirdiği için ona özel olarak şalvar diktirdim, çizme aldım\" diye konuştu Baba Haşim Yumlu ise \"Meryem, yanından ayrılmadığı annesi ile sık sık ahıra girince hayvanlarla iyi dostluk kurdu. Buzağıların bakımı, daha şimdiden kendisinde\" dedi.

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