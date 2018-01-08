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(Görüntülü Haber) MİNİK KALPLERE DOKUNDULAR

Haber-Kamera Süleyman EKİNANTALYA, (DHA)DİCLE Üniversitesi Genç Yaklaşım Kulübü öğrencileri 'Minik Kalplere Dokunuş' projesi kapsamında, Ergani ilçesinin Otluca Köyü ilkokulu öğrencilerine hediyeler verdi, palyaço kılığına girip eğlendirdi

08 Ocak 2018 18:11

Haber-Kamera Süleyman EKİNANTALYA, (DHA)DİCLE Üniversitesi Genç Yaklaşım Kulübü öğrencileri \'Minik Kalplere Dokunuş\' projesi kapsamında, Ergani ilçesinin Otluca Köyü ilkokulu öğrencilerine hediyeler verdi, palyaço kılığına girip eğlendirdi. Sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Dicle Üniversitesi Genç Yaklaşım Kulübü, kırsaldaki öğrencileri sevindirmeyi sürdürüyor. \'Minik Kalplere Dokunuş\' projesi kapsamında, ilk etapta geçen aylarda Silvan ilçesindeki Çukurkaynak İlkokulu\'nda 62 öğrenciyi sevindiren kulüp üyeleri, ardından aynı ilçenin Yiğityolu köyündeki Doktor İlhan Koçtürk İlköğretim Okulu\'ndaki 236 öğrenciye ulaştı. Viranşehir ilçesindeki Arıtır İlkokulu\'ndaki 58 öğrenciyi de hediyeleriyle sevindiren Genç Yaklaşım Kulübü öğrencileri, son olarak Ergani ilçesinin Otluca köyüne gitti. Beraberlerinde bot, mont, bere, eldiven, atkı, oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemeleri götüren öğrenciler, okuldaki 30 öğrenciye hediyelerini teslim etti. Ardından çocuklarla sınıf içinde ve dışında çeşitli oyunlar oynayan kulüp üyeleri, palyaço kılığına da girerek öğrencileri eğlendirdi. Öğrencilerin aileleri de kulüp üyesi öğrencileri misafir ederek, çeşitli ikramlarda bulundu. Minik öğrenciler, daha sonra abla ve ağabeylerini öperek uğurladı. Genç Yaklaşım Kulübü Sözcüsü Leyla Erdoğan, bundan sonraki duraklarının Mardin\'in Dargeçit ilçesindeki okullar olduğunu belirterek, ?Köy okullarındaki kütüphanelerin kitap sayısını artırmak ve öğrenciler tarafından etkin kullanımını sağlamayı da amaçlıyoruz. Yeni veya kullanılmış kitapların toplanması için de çalışma başlattık. Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kulüp Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Ergün\'ün de desteğiyle güzel işler yapmaya devam edeceğiz dedi.

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