(Görüntülü Haber) Minik Derin'in balkondan düşerek ölümünde, müteahhit ve yapı denetim şirketine dava

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de 11 ay önce 10\'uncu kattaki Fransız balkonun korkuluk demirleri arasından geçip düşen 19 aylık Derin Menteş\'in ölümüyle ilgili, inşaatı yapan müteahhit ile yapı denetim şirketi yöneticisi hakkında \'taksirle ölümü neden olma\' suçundan dava açıldı. Merkez Mezitli ilçesinde bir sitede 21 Ocak\'ta meydana gelen olayda, 3 çocuk babası Aytekin Menteş (34) ile Dilek Menteş\'in (32) 19 aylık kızları Derin, mutfaktaki Fransız balkonun korkuluklarının arasından geçip, 10\'uncu kattan düşerek, hayatını kaybetti. Kızlarının ölümüyle yasa boğulan Menteş ailesi, balkon demir aralıklarının standartlara göre olmadığını öne sürerek müteahhit ve yapı denetim ekibi hakkında ihmal iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcılığı gerekli incelemeleri yaparak detaylı araştırma yaptı. Soruşmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcılığı, binayı yapan müteahhit Cihan Bozyel ve yapı denetim şirketi yöneticisi İbrahim Ersöz hakkında \'taksirle ölümü neden olma\' suçundan iddianame hazırladı. Mersin 10\'uncu Asliye Ceza Mahkemesi\'nde kabul edilen davanın ilk duruşması 28 Aralık\'ta yapılacak. BİZDEN SONRA DA İNSANLARIN CANI YANMASIN Derin\'in acılı babası Aytekin Menteş, haftada birkaç gün kızının mezarını ziyaret ederek, adaletin tecelli edeceği günü bekliyor. Menteş, kimseyi suçlamadığını ancak ihmali olanların cezalandırılması için Türk adaletine güvendiğini belirterek, \"Biz evde gerekli önlemi almıştık ancak yaşadığımız olayda ihmal olduğunu düşünerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştuk. Suç duyurusundan sonra balkonda yapılan ölçümler sonrasında Mersin ve Ankara\'dan gelen bilirkişi heyetinin verdiği raporlar sonucunda müteahhit ve belediyenin yetkilendirdiği yapı denetim şirketinin genel müdürü ile alakalı savcılık kusur buldu. Bizim ciğerimiz, canımız yandı. Bizim amacımız bizden sonra da insanların canı yanmasın. Bu olayın takipçisi olacağız. Türk adaletine güveniyoruz. Suçlulara gerekli ceza verilecektir\" dedi.