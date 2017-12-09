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(Görüntülü Haber) Minibüsün ezdiği çocuk hayatını kaybetti

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa), (DHA)- BURSA’nın Inegöl ilçesinde meydana gelen kazada minibüsün çarptığı 5 yaşındaki Türkay Deniz Öztürk öldü

09 Aralık 2017 21:25

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa), (DHA)- BURSA’nın Inegöl ilçesinde meydana gelen kazada minibüsün çarptığı 5 yaşındaki Türkay Deniz Öztürk öldü.

İnegöl\'ün Akhisar Mahallesi\'nde, Atatürk Caddesi\'nde, babanesi Sevdiye Ö.  ile birlikte bindiği Özel Halk otobüsünden inen Türkay Deniz Öztürk’e, caddede seyir halinde olan Can Özaşçı yönetimindeki 16 KOV 44 plakalı minibüs çarptı. Minibüsün ezdiği çocuk ağır yaralanırken, araç sürücüsü küçük çocuğu alarak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine getirdi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan  talihsiz çocuk öldü. Minibüs sürücüsü emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla  ilgili  soruşturma başlatıldı.

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