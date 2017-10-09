(Görüntülü Haber) Minibüsçülerin hat kavgası

Gökhan KESKİNCİADANA,(DHA) ADANA\'da iki minibüs hattının güzergah kavgasında 3 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle kent merkezinde trafik kilitlenme noktasına geldi. İddiaya göre, Kiremithane minibüs hattı, kendi güzergahlarında olmamasına rağmen yeni açılan Şehir Hastanesi\'ne sabah saatlerinde yolcu taşımaya başladı. Hastaneye güzergahı olan Yavuzlar hattı şoförleri ile Kiremithane hattının şoförleri hastane kavşağında karşılaşınca kavga çıktı.

Bunun üzerine Kiremithane hattında çalışan dolmuş şoförleri de Girne Bulvarı ve Karataş Yolu\'nun kesiştiği kavşakta Yavuzlar hattına ait geçişine izin vermedi. İki minibüs hattı çalışanları arasında çıkan arbedede yaralananlar olurken, bazı minibüslerin de camları kırıldı. Olayların büyümesi üzerine çok sayıda polis sevk edildi. İki grubu ayırmakta zorlanan polis, biber gazı ve copla müdahale etti. TOMA ve uzun namlulu silahlarla bölgede güvenlik önlemi alınırken, yolun yaklaşık yarım kapalı kalması nedeniyle kent merkezinde trafik durma noktasına geldi. Minibüs şoförleri, sorunun Büyükşehir Belediyesi\'nin güzergah politikasından kaynaklandığı savunurken, Yavuzlar Dolmuş Hattı Başkanı Ayhan Akgümüş ise üyelerine Şehir Hastanesi\'ne servise çıkması yönünde mesaj attığını öne sürdüğü Kiremithane Dolmuş Hattı Başkanı Faruk Barışık\'ı olaylardan sorumlu tuttu. Olaya karışan minibüslere trafiği tehlikeye attıkları gerekçesiyle adli işlem başlatılırken, bölgede gerilimin yeniden tırmanmaması için çevik kuvvet polisleri nöbet tutuyor. Yaralanan 3 kişi ise götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.