T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Minibüs şoförü seyir halindeyken cep telefonuyla oyun oynadı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de minibüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonuyla oyun oynarken görüntülendi

10 Kasım 2017 23:27

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de minibüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonuyla oyun oynarken görüntülendi. Kazaya davetiye çıkaran ve tepki toplayan sürücünün görüntüsü, sosyal medyada paylaşıldı.

Merkezefendi\'de yolcu taşıyan bir minibüsün şoförü, hareket halindeyken cep telefonu ile oyun oynadı. O anlar, yolcular tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Minibüsün ön koltuğunda oturduğu anlaşılan yolcu, çektiği görüntüyü Denizli Trafik ve Yaşam Grubu adlı sosyal medya hesabından, \"Lütfen duyarlı olalım. Abimiz araba sürerken bir taraftan da telefondan oyun oynuyor. İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı\" notuyla paylaştı.

Yolcunun çektiği görüntüde, minibüs şoförünün bir yandan araç kullandığı, diğer yandan ise telefonla oynadığı görüldü. Plakası alınmayan minibüsün şoförüne sosyal medyadan çok sayıda kişi tepki gösterdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz TOKATDENİZLİ DHA DENİZLİKazayaMerkezefendiMinibüsünDenizli TrafikYaşam GrubuAbimizYolcununPlakası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24