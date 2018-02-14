(Görüntülü Haber) Mini sebzeler çocukların ilgisini çekiyor

ANTALYA(DHA) Çiçeklerin büyük bölümünü Uzakdoğu\'dan getirdiklerini kaydeden Mustafa Erüst, aynı zamanda mini sebzeler ve mikro filizler yetiştirdiklerini de vurguladı. Mini sebzelerin büyümesi için hiçbir çaba göstermediklerini aktaran Erüst, Tabak süslemelerinde sıkça kullanılıyor. Kişiye özel porsiyonluk üretim yapılıyor. Oteller ve sağlıklı beslenmek isteyenler bu ürünleri tercih ediyor. Büyümesi için hiçbir şey vermediğimiz için daha sağlıklı. Görsel çekiciliği olduğu için çocukların okullarında rahatlıkla yiyebileceği, sağlıklı, organik ürünler dedi. Mikrofilizlerin tohumlarını çimlendirip belli oranda boylandırdıklarını kaydeden Mustafa Erüst, bu filizlerdeki vitaminin çok daha fazla olduğunu, dolayısıyla besleyici olduğunu söyledi.