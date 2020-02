(Görüntülü Haber) Mimarlarlar odasından AKM önünde açıklama

Mimarlar Odası başkanı ile AKM yetkilisi arasında geçen ilginç telsiz diyaloğu... * Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, \"Devlet yetkililerine, hükümet yetkililerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na, Beyoğlu Belediyesi\'ne düşen görev onaylı restorasyon projesine göre Atatürk Kültür Merkezi\'nin restorasyonunu tamamlamaktır. Bunun dışındaki her türlü girişim hukuken suçtur\" Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA Yıllardır tartışılan ve atıl vaziyette bekleyen Taksim\'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binasında yıkım çalışmaları başladı. Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu ve Mücella Yapıcı\'nın da aralarında bulunduğu Mimarlar Odası üyeleri yıkım çalışmalarıyla ilgili bilgi almak için bina önüne geldi. Muhcu yetkililerle yüz yüze görüşmek istedi; fakat içeri alınmadı. Muhcu, daha sonra kapıdaki güvenlik görevlisinin telsiziyle AKM müdürüyle iletişim kurdu. Bu sırada telsiz konuşmasında ilginç diyaloglar yaşandı. YANIT \"TOPLANTIDAYIM\" OLDU Muhcu önce kendini tanıttı daha sonra \"Sizlerle görüşmek için girişimlerde bulunduk. Halen kapının önünde bekletiyoruz. AKM yıkımıyla ilgili bir sürecin başlatıldığı bilgisi var. Bunu sizlerle bizzat yerinde konuşmak istiyoruz\" şeklinde konuşmasına başladı. AKM yetkilisi ise \"Ben bir toplantıyayım. Bu konuları bakanlıkla görüşerek çözebilirsiniz. Şuanda toplantıdayım\" cevap verdi. Muhcu görüşmek için her ne kadar ısrarcı olsa da karşıdaki yetkiliden her seferinde \"Toplantıdayım\" cevabını aldı. \"HER TÜRLÜ GİRİŞİM HUKUKEN SUÇTUR\" Eyüp Muhcu daha sonra AKM\'nin yıkımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Muhcu, \"Ortada onaylanmış bir restorasyon projesi vardır. Bu proje Kültür ve Turizm Bakanlığı, Beyoğlu Belediyesi, Mimarlar Odası, ilgili sanat kuruluşları tarafından da kabul edilmiş, desteklenmiştir. Ve bu nedenle de ruhsat verilmiştir. Burada devlet yetkililerine, hükümet yetkililerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na, Beyoğlu Belediyesi\'ne düşen görev onaylı restorasyon projesine göre Atatürk Kültür Merkezi\'nin restorasyonunu tamamlamaktır. Bunun dışındaki her türlü girişim hukuken suçtur\" dedi. Eyüp Muhcu açıklamanın ardından beraberindekilerle buradan ayrıldı.