(Görüntülü Haber) Milli Takım Çocuk Kulübü, Ata'nın hayalini gerçekleştirdi

İSTANBUL / DHA Milli Takım Çocuk Kulübü, 6 yaşındaki küçük futbol aşığı Ata Eryılmaz\'ın hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Eskişehir Kırka\'da yaşayan Milli Takım Çocuk Kulübü üyesi Ata, Eskişehir\'de 5 Eylül\'de oynanan Türkiye-Hırvatistan maçında unutulmaz bir gün yaşadı. TFF yetkilileri tarafından önce evinde ziyaret edilen minik futbolsever, ardından Eskişehir Yeni Stadyumu\'ndaki müsabakada Çocuk Kulübü üyeleriyle birlikte seremonide sahaya çıkma ve hayranı olduğu futbolcularla tanışma fırsatı buldu. \"Futbolu çok seviyorum. Bir gün belki ben de bu formayı giyerim\" diyen Ata\'nın yaşadığı bu \"Kırmızı-Beyaz\" gün, kısa film ile tüm çocuklara ilham kaynağı oldu. Milli Takım Çocuk Kulübü ayrıca stadyum içinde kurulan alanda düzenlenen çeşitli aktiviteler, eğitsel oyunlar ve verilen sürpriz hediyeler ile küçük futbolseverlerin karşılaşma günü keyifli vakit geçirmesini sağladı. Çeşitli eğitici oyunların yanı sıra 360 sanal gerçeklik video oyunu da Ay-Yıldızlı minik taraftarların ilgisini çekti. Böylelikle Milli Takım Çocuk Kulübü\'ne katılan çocuklar, dijital platformda kendilerini futbol yıldızı gibi hissetme olanağına sahip oldu. Milli Takım Çocuk Kulübü, etkinliklerine 6 Ekim\'de Eskişehir Yeni Stadyumu\'nda oynanacak Türkiye-İzlanda FIFA 2018 Dünya Kupası eleme müsabakasında da devam edecek.