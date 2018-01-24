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(Görüntülü Haber) Milli sporcu 16. Yaşgünü ringde kutladı

Sinan KORKMAZER NEVŞEHİR,DHA) TÜRKİYE Boks Federasyonunun Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası Nevşehir?de devam ediyor

24 Ocak 2018 20:21

Sinan KORKMAZER NEVŞEHİR,DHA) TÜRKİYE Boks Federasyonunun Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası Nevşehir?de devam ediyor. Şampiyona milli boksör Melike Nur Güneş, 16.yaş gününü ringde pastayla kutladı Nevşehir Belediyesi Boks takımında spor yaşamını sürdüren, Melike Nur Güneş, bu gün Damat İbrahim Paşa Spor salonunda yaptığı boks maçında İstanbul\'dan şampiyonaya katılan Fatma Yılmazı 1. rauntta nakavtla ile yendi. Yıldız kadınlar da 48 kilogramda geçen yıl Türkiye üçüncüsü olan mili boksör Melike Nur Güneş, 16 yaşına Federasyondan aldığı izin ile rİngin ortasında Antrenör Mehmet Dalbudak , Ablası Meryem Güneşi ve Annesi Güldeste Güneş\'in getirdiği yaş pastanın üzerindeki mumu söndürdü. Dilek tutan Melike Nur Güneş, çok mutlu olduğunu ve bu şampiyonada birinci olup, İtalya?da yapılacak Avrupa şampiyonasına gitmek olduğunu söyledi .

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