(Görüntülü Haber) Milli Savunma Bakanı Canikli: Milli savaş uçağımız vatan semalarında göreve hazır hale gelecek

Özgür ALTUNCU -İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) MİLLİ Savunma Üniversitesi\'ne bağlı Hava Harp Okulu\'nun ant içme ve 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış töreni Yeşilköy\'de gerçekleştirildi. Törene Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz de katıldı.Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, yerli ve milli savaş uçağı projesinin kısa bir süre sonra hayata geçireleceğini belirterek, \" İnşallah yakın bir zamanda milli savaş uçağımız TF-X vatan semalarında her türlü göreve hazır hale gelecektir.İnşallah bunları ilk kullanan subaylar siz olacaksınız\" dedi. \"İŞTE MİLLET, İŞTE ORDU\" Törenin başında Hava Harp Okulu sancağının geçişini ayakta izleyen Bakan Canikli, öğrencileri de, \" Allah yardımcınız olsun \" diye selamladı. Bakan Canikli konuşmasına töreni tribünlerinden takip eden öğrenci velilerini göstererek,\" İşte ordu, işte millet diye bir söz var. Eğer bu sözün ne anlama geldiğini görmek isteyen varsa bu manzaraya baksın. İşte millet, işte ordu. Bu milletin devletiyle, ordusuyla nasıl içiçe olduğunu, TSK\'nın bu milletin bir parçası olduğunu görmek isteyen buraya baksın. Bu topraklarda hain emelleri olan varsa, onlar bu manzaraya özellikle baksın. Türk milletinin esaret altına alınamadığını, alınamayacağını gösteren manzaralardan bir tanesi budur.Ordu, millet, devlet el ele.\" diye konuştu. BİRER KAHRAMAN OLARAK YETİŞECEKLER Öğrenci velilerine seslenmeyi sürdüren Canikli, \" Gözünüz asla arkada kalmasın. Evlatlarınız önce Allah\'a, sonra bizlere emanetidir. Onlar Türkiye Cumhuriyet devletine, büyük Türk milletine, Anayasasına, demokrasinin temel ilkelerine gönülden bağlı birer kahraman olarak yetişecektir\"dedi. BİRAN ÖNCE ÜLKE SAVUNMASINA KATILIN Türkiye\'nin içinde bulunduğu süreçte bir takım riskler ve tehditlerle karşı karşıya kaldığını söyleyen Canikli, \" Bu riskler, her geçen gün artmaktadır. Bu risklerin yönetilebilmesi, bu topraklara namahrem eli değmemesi için, biran önce bu ülkenin savunmasına katılmanız gerekir. Bu kutsal görevi en iyi şekilde yapmanız gerekir\" diye konuştu. SET ÇEKEMEZSİNİZ 15 Temmuz darbe girişiminin ardından her kuruma sızan hainlerin temizlenmesinin hem Türkiye\'ye hem de Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirdiğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, \" Bunun en somut örneği, Fırat Kalkanı operasyonudur. Bu hainlerin temizlendiği dönemde TSK, milletiyle birlikte sınır ötesi operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Bu ülkenin önüne set çekemezsiniz\"dedi. BU MİLLET DESTAN YAZAR Öğrencileri göstererek \" Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının, gazilerimizin, şehitlerimizin bizlere emaneti olan bu toprakları içeriden ve dışarıdan gelecek her türlü tehdite karşı canı pahasına savunacaklardır\" diyen Bakan Canikli,\" Bu toprakların hainleri de eksik olmuyor. O hainleri geldikleri yere gönderecek olan kahramanlar da eksik olmuyor. Bu milletin en kolay yazdığı şey destan. Allah bu millete bir daha destan yazdırmasın. Bayrağımızın inmemesi, ezanlarımızın susmaması için bu millet bedeli ne olursa olsun yine destan yazar\"şeklinde konuştu. TF-X VATAN SEMALARINDA HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIR HALE GELECEKTİR Türkiye\'nin milli ve yerli savunmaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, \" Çünkü eğer savunmayı, başka ülkelere emanet edersiniz, dolaylı ya da doğrudan en ihtiyaç duyduğunuz anda, o sistemleri kullanamama riskiyle karşı karşıya kalırsınız\"dedi. Yerli İHA ve yerli silahlarla donatılan SİHA\'ların geliştirilmesinin Türk milletinin göğsünü kabarttığını söyleyen Canikli, \" Artık teknolojiyi almak ve kullanmak yetmiyor. Teknolojiyi üretmek ve millileştirmek zorundayız. Buna mecburuz Buna mahkumuz. Aksi hal, bu ülkenin savunmasını başka ülkelerin insafına terk etmek anlamına gelir. Hava kuvvetlerimiz artık kendi milli uçak sistemlerini yapabilecek teknoloji alt yapısına sahiptir. İnşallah yakın bir zamanda milli savaş uçağımız TF-X vatan semalarında her türlü göreve hazır hale gelecektir. Ve inşallah bunları ilk kullanan komutanlarımız, subaylarımız biz olacaksınız\" diye konuştu. 735 ÖĞRENCİ ANT İÇTİ 98\'i yabancı toplam 735 öğrencinin ant içtiği törende konuşan Hava Harp Okulu Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Rafet Dalkıran da,\" Onlar burada alacakları eğitimle, yüksek ahlaki değerler, vatanseverlik duygusuna ve vatandaşlık sorumluğuna sahip, Atatürkçü düşünce sistemi ile askerlik mesleğinin temel değerlerini özümsemiş, silah arkadaşlığının anlamını ve önemini kavramış, vatanı ve milletini çok seven, vazifeyi daime önde tutan, liderlik ve yöneticilik özellikleriyle ile mesleki bilgi ve beceriyle donatılmış iyi birer havacı olacaklardır\"dedi. BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİ DE GÖREV YAPTI Yeni öğrencilerin ant içtiği törende üst dönemlerden başörtülü bir kadın öğrenci de görev yaptı.