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(Görüntülü Haber) Milli köpek Kangal görev başında

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yaşayan ve Kangal köpekleri hakkında yazdığı kitaplarla tanınan Araştırmacı- Yazar Doğan Kartay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çevik kuvvet polislerinin toplumsal olaylara müdahalesinde Kangal köpeğinin kullanılm

04 Eylül 2017 14:33

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de yaşayan ve Kangal köpekleri hakkında yazdığı kitaplarla tanınan Araştırmacı- Yazar Doğan Kartay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün çevik kuvvet polislerinin toplumsal olaylara müdahalesinde Kangal köpeğinin kullanılmasını öngören projesini desteklediğini söyledi. Kartay, \"Milli ırkımız olan Kangal\'lar, yurt dışından gelen ve emniyette şu anda görev yapan köpeklerden daha başarılı olacaktır\" dedi. Alman ve Belçika polisinin toplumsal olaylarda kendi köpeklerini kullanması ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü de \'Milli ırk\' olarak nitelenen Kangal köpeğini kullanmak amacıyla harekete geçti. Proje kapsamında Sivas\'tan alınan 10 Kangal yetiştirilip toplumsal olaylarda kullanılmak üzere İstanbul\'a götürüldü. İzmir\'de yaşayan ve Kangal ırkını araştıran, bu konuda da çok sayıda kitap yazan Araştırmacı- Yazar Doğan Kartay, projeyi \'Kanıtlanmış bir durumu, yeniden kanıtlamaya çalışmak\' olarak nitelendirdi. Yazdığı kitaplarda Kangal köpeğinin polis ve jandarmanın kullandığı köpeklerden daha başarılı olduğunu dile getirdiğini ifade eden Kartay, projenin geciktiğini savundu. 62 yıldan bu yana Kangal köpeklerini araştıran ve yetiştiren Kartay, Kangallar\'ın Osmanlı İmparatorluğu\'nda yeniçeri askerleri tarafından hem iç, hem de dış güvenlikte 600 yıl boyunca kullanıldığını anlattı. Kartay, şunları söyledi: \"Türk çoban köpeği olan \'Karabaş\' yani Kangal köpekleri Osmanlı İmparatorluğu\'nda yeniçeri askerleri tarafından iç, hem de dış güvenlikte 600 yıl boyunca kullanıldı. Çok da başarılı oldu. Şu an yapılan proje \'Kanıtlanmış bir durumu yeniden kanıtlamak\' gibi bir şey. Ancak, projede bazı eksiklikler var. Kangal köpeğini bu mevsimde Sivas\'tan İstanbul\'a getirmek yanlıştır. Arada rakım farkı, hava koşulları gibi farklılıklar var. Bunları göz önünde bulundurmak gerekir. Kangal köpekleri özellikleri bakımından üstün bir ırktır. En önemli özelliği koruyucu olmalıdır. Kangal sahibine zarar verebilmeniz için önce Kangal köpeğini öldürmeniz gerekir. Güçlü ve kuvvetli zeki bir ırktır. Küçük yaralardan etkilenmez. Ölünceye kadar sadık kalır ve mücadele eder. Toplumsal olaylarda başarılı olacaktır. Narkotik olaylarında ise, kullanılmaz. Çünkü Kangal havadan koku alır. Narkotik köpekleri gibi topraktan koku almaz. Ayrıca Emniyette şu an kullanılan yabancı ırklı köpekler ki bunlar özellikle \'Alman Kurdu\' dediğimiz köpekler, kimin elindeyse onu dinler. Zincir kimdeyse komut ondadır. Kangal ise, sadece sahibini, onu yetiştireni dinler. Köpek ırkları arasında en sadık olanıdır. Gece performansları çok yüksektir. Gece görüşleri muazzamdır. Emniyet biraz geç kaldı. Geçmişte jandarma terör olaylarının yaşandığı bölgelerdeki karakollarda kullandı. Yani Kangal köpeği olan bir karakola saldırmak kolay değildir. Ordu ve emniyette kullanılması son derece doğrudur. Eğitimleri de söylenenin aksine kolaydır. Kısacası dünya üzerinde böyle mükemmel bir ırk yoktur.\"

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