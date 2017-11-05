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(Görüntülü Haber) Milli içeceğimiz ayran için akıllı kapak projesi

Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA,(DHA) KONYA'da bir kafede müdür olarak çalışan 36 yaşındaki Zeynep Sine, hem ayran üreticilerine hem de tüketicilere kolaylık sağlamak için ayrandaki tuz miktarını ayarlayabilecek 'Katkı hazneli film kapağı' projesi geliştirdi

05 Kasım 2017 16:16

Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA,(DHA) KONYA\'da bir kafede müdür olarak çalışan 36 yaşındaki Zeynep Sine, hem ayran üreticilerine hem de tüketicilere kolaylık sağlamak için ayrandaki tuz miktarını ayarlayabilecek \'Katkı hazneli film kapağı\' projesi geliştirdi. Zeynep Sine, müşterilerinin ayran içeren karşılaştıkları sorunlar nedeniyle böyle bir proje geliştirdiğini belirterek, katkı hazneli film kapağın özelliklerini anlattı. Sine, şunları söyledi Ayran üreticilerinin kullandığı plastik bardak üzeri yine alüminyum folyayla kaplanacak. Bunun üzerine küçük hazneler oluşturulacak. Haznelere tuz, sarımsak ve salatalık aromaları yerleştirildikten sonra en üst bölüme de streç filmle kaplanacak. Ayranı satın alan kişi de tercih ettiği haznenin üzerine bastırıp ayranın içerisine dökülmesini sağladıktan sonra çalkalayıp karıştırarak içime hazır hale getirmiş olacak. İsteyen de katkı maddelerinin hiç birini kullanmadan ayranın direk kapağını açarak içebilecek. Böylece pratik bir şekilde kullanım sağlanmış olacak. Maliyet açısından diğer kapaklarla arasında hiçbir fark bulunmadığını da vurgulayan Sine, projesiyle ilgili birkaç firmayla görüştüğünü ve olumlu sonuçlar aldığını belirtti. Ayran üreticilerinin bu kapağı kullandıkları takdirde ayranları tamamen tuzsuz imal edebileceğini belirten Sine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği\'ni değiştirmeye hazırlanıyor. Söz konusu değişiklikle ayrandaki tuz miktarının yüzde 20 oranında azaltılması hedefleniyor. Bardak ayranların üzerine konulan katkı hazneli film kapağı sayesinde ise isteyen kişi tuz haznesinin üzerine baskı uygulayarak ayranın içerisine dökülmesini sağlayıp çalkalayarak içebilecek. İsteyen de direk kapağın üzerindeki kapağı açarak tuzsuz bir şekilde içebilecek. Tabi kapak üzerindeki diğer katkı maddeleri de kullanabilecek. dedi.

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