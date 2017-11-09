(Görüntülü Haber) Milli Eğitim Müdürü'nden 'Yalnızçamlar İlkokulu' açıklaması

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) BİTLİS\'te geçen hafta gezi ve yardım programı düzenleyen Bursa İl Dernekler Federasyonu (BİLDEF) üyeleri ile birlikte Bitlis\'i ziyaret eden bazı basın mensuplarının Bursa\'daki yerel gazetelerde köy okullarıyla ilgili yazılarıyla ilgili Bitlis Milli Eğitim Şube Müdürü Kayhan Subaşı açıklama yaptı. Bitlis\'teki gazetecilerle köye giderek incelemelerde bulunanan Subaşı, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bitlis\'e 43 kişilik bir heyetle gelen BİLDEF üyeleri, merkeze bağlı Yanlızçamlar köyündeki ilkokula giderek getirdikleri yardımı dağıttı. Yardımları dağıtan BİLDEF üyeleri ve Bursalı gazeteciler Bitlis\'ten ayrıldıktan sonra okulun kötü durumda olduğu yönünde haberler yayınlandı. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Bitlis Milli Eğitim Şube Müdürü Kayhan Subaşı, köy okuluna giderek yapılan haberlerle ilgili incelemelerde bulundu. Okulda soba yanmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, aksine köye geldiklerinde sobanın yandığını, bu tür haberlerin eğitim ve eğitimciler açısından zedeleyici olduğunu söyleyen Subaşı, şöyle konuştu: \"2017-2018 eğitim öğretim gidişatını olumsuz etkileyecek bir durum bulunmamaktadır. Merkeze bağlı Yalnızçamlar Köyü İlkokulu\'nun da bakım, onarım ve ısınma problemini tamamen ortadan kaldırdık. Öğrenciler sıcak bir ortamda eğitimleri tamamlıyorlar. Bundan bir süre önce bazı dernek üyeleri gelip köyleri gezmişler. Yalnızçamlar İlkokulu\'na girerek ortaya koydukları bazı eksik yalan yanlış bilgiler söz konusu. Bu da tabi bizi son derece üzdü. Bu olay zor şartlar altında devletin en ücra noktadaki temsilcisi olan öğretmenlerin de şevklerini kırdı. Böyle yalan yanlış bilgiler paylaşılmış. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Okulun bahçesinde olduğu iddia edilen baz istasyonu da okul dışında.\" Yalnızçamlar Köyü İlkokul Müdür Vekili Aynur Bayram ise, okula gelen grubun art niyetli olduğunu belirterek şöyle konuştu:\"Çocuklara mont getirmişler. Birden okula girdiler. Getirdikleri malzemeler çocuklar için uygun bedenleri getirmedikleri için zaten hep küçük geldi. Biz de getirdikleri malzemeleri küçük kardeşlerine dağıtmak zorunda kaldık. Okulumun fiziki durumu çok iyi. Sabah erken gelip sobaları yakıyoruz. Buraya gelenler gittiklerinde bizim hakkımızda çok kötü şeyler yazmışlar. Burada bizi zan altında bıraktılar. Burası köy, buradaki insanların geçimi hayvancılıktır. Her yer bazen kokuyor, bunu yadırgamamak gerek. Burada görev yapan öğretmenler olarak çok üzüldük. Sonuçta burada fedakarlık yapıyoruz ve köy ortamında eğitim vermeye çalışıyoruz. Şartları zor ama bizim hiçbir şikayetimiz yok. Halimizden, öğrencilerimizden, okulumuzdan gayet memnunuz. Onların yazdıkları hiç doğru değil.\"