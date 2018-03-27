(Görüntülü Haber) Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Kızlarımızın yüksek öğretimde okullaşma oranı yüzde 44

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Kızlarımızın yüksek öğretimde okullaşma oranı yüzde 44, erkeklerin yüzde 40\'tır. Yüksek öğretimde okullaşmada Avrupa\'da birinciyiz, öğrenci sayısı bakımından ise Rusya\'dan sonra ikinciyiz\" Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Ukrayna Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı açılış törenine katıldı. Törende konuşan Yılmaz, \"Kızlarımızın yüksek öğretimde okullaşma oranı yüzde 44, erkeklerin yüzde 40\'tır. Yüksek öğretimde okullaşmada Avrupa\'da birinciyiz. Öğrenci sayısı bakımından ise Rusya\'dan sonra ikinciyiz\" dedi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi\'nde gerçekleştirilen törene, Bakan Yılmaz\'ın yanı sıra Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanı Lilia Hrynevych, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi katıldı. Törende bir konuşma yapan Bakan İsmet Yılmaz, “Eğitim programının, ortak tarih, kültür ve coğrafyayı paylaşan Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da ileriye götüreceğine inanıyorum. Hangi alanda olursa olsun bütün çalışmaların amacı çocuklara kalkınmış, refah içinde ve güçlü bir Türkiye bırakmak. Bunun ancak eğitimle yapabilir\" dedi. “NİTELİKLİ BİLİM ADAMLARINI YETİŞTİREN KURUMLAR DA ÜNİVERSİTELERİMİZDİR\" Yılmaz, \"Milli Eğitim Bakanlığı olarak kaliteli bir eğitim ve herkes için eğitimde fırsat eşitliğinin değişmez hedefimiz olarak belirliyoruz. Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren eğitim sistemini hedefliyoruz. Eğitim ülkemizin hem bilgi ekonomisine geçiş için hem de demokrasinin kökleşmesi için olmazsa olmazdır. Ülkemizin her alanda hedeflerine ulaşabilmesi ve tam bağımsız olabilmesi, mutlaka ve mutlaka nitelikli bilgiye ve o bilgiyi ürüne çevirecek nitelikli bilim adamlarına sahip olmaktan geçiyor. Nitelikli bilgiyi üreten ve nitelikli bilim adamlarını yetiştiren kurumlar da üniversitelerimizdir\" şeklinde konuştu. “KIZLARIMIZIN YÜKSEK ÖĞRETİMDE OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 44\" Bakan Yılmaz, “Türkiye\'de 18 milyona yakın öğrenci temel eğitim ve orta öğretimde, 7 milyondan fazla öğrenci yüksek öğretimde. Merkezi hükümet bütçesinin yüzde 18\'inden fazlasını, milli gelirin ise yüzde 6,2\'sinden fazlasını eğitime ayırıyoruz. OECD ülkelerinin ortalaması, milli gelirden eğitime ayrılan pay, yüzde 5,2. Türkiye, beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarmış ender ülkelerden biridir. Eğitimin nihai çıktısı milli gelirdir. Son 10 yıllık süre içerisinde OECD ülkeleri arasında milli gelirini en çok artıran ülke Türkiye\'dir. Okullaşma oranını artırmak istiyoruz. Yüksek öğretimde okullaşma oranımız yüzde 42 net, brüt okullaşma oranımız yüzde 100\'ün de üzerinde. Kızlarımızın yüksek öğretimde okullaşma oranı yüzde 44, erkeklerin yüzde 40\'tır. Yüksek öğretimde okullaşmada Avrupa\'da birinciyiz, öğrenci sayısı bakımından ise Rusya\'dan sonra ikinciyiz\" diye konuştu. “HEM İLİŞKİLERİMİZ DAHA İYİ GELİŞECEK HEM DE HALKLARIMIZ DAHA İYİ TANIŞACAK\" Bakan Yılmaz\'dan sonra söz alan Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanı Lilia Hrynevych “Bu ilk program ama her büyük yol küçük adımlardan başlar. Burada eğitim alacak öğrenciler sadece Ukrayna dili öğrenmeyecekler, bunun yanı sıra bizim kültürümüzü daha iyi keşfetme imkanına sahip olacaklar. Dolayısıyla bundan sonra hem ilişkilerimiz daha iyi gelişecek hem de halklarımız daha iyi tanışacak ve yeni ortak projelere yol açılacak\" dedi. “UKRAYNA\'DA MİLLİ GELİRİN YÜZDE 60,5\'İNİN EĞİTİME AYRILIYOR\" Ukrayna ve Türkiye\'nin kesişen yolları olduğunu söyleyen Hrynevych,\"İki ülke arasında çok güçlü bir köprü olmalı. Köprülerin kurulmasında beşeri sermaye çok önemli. 2 yılda çok büyük mesafe katedildi ve bürokratik süreçlere rağmen programı iki yılda açabildik. Ukrayna\'da Türkçe eğitimi veriliyor. Ukrayna\'daki üniversitelerde yaklaşık 2 bin 700 Türk öğrenci eğitim görüyor. Aynı zamanda Ukrayna\'dan Türkiye\'ye eğitim için gelen öğrencilerin sayısı artmaya devam ediyor. Bu yıl sayı 500\'e çıktı. Ukrayna dili programı açıldıktan sonra ortaklaşa programlar yapabilir, çift diploma programlarına geçebiliriz\" şeklinde konuştu. Hrynevych, “Ukrayna\'da milli gelirin yüzde 60,5\'inin eğitime ayrılıyor. Çok büyük bir rakam gibi gelebilir, ama genel olarak milli gelir düşük olduğu için o kadar büyük rakamlar değil. Yeni teknolojileri geliştirmek ve beşeri sermayeyi hazırlamak gerekiyor\" şeklinde konuştu. İKİ BAKAN KURDELE KESTİ Konuşmaların ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi\'nde Ukrayna Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı bölümünün açılışı Bakan Yılmaz ve Hrynevych tarafından yapıldı. Törenden sonra iki bakan basına kapalı olarak bir görüşme gerçekleştirdi.