(Görüntülü Haber) Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Gürün'de ziyaretlerde bulundu

Hüsnü Ümit AVCI/GÜRÜN(Sivas), (DHA) MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Sivas\'ın Gürün ilçesine geldi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere sabah saatlerinde karayolu ile memleketi Sivas\'ın Gürün ilçesine geldi. Bakan Yılmaz, ilk olarak hemşerisi 86 yaşında hayatını kaybededen Emine Kaypınar\'ın Gürün Ulu Camisindeki cenaze namazına katıldı. Ardından Gürün Gökpınar Gölü\'ne geçen Bakan Yılmaz, burada gezi amacıyla ilçeye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Öznur Çalık, AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Osman Boyraz, Harun Karaca, Nurettin Nebati, Hasan Turan, Mihrimah Belma Satır, Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, Habip Soluk, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve çeşitli illerden gelen partililerle sohbet etti. Bakan Yılmaz daha sonra Gürün ilçesi Suçatı Mahallesi\'nde yapımı tamamlanan kültür merkezine geçti. Burada katılımcılarla sohbet eden Bakan Yılmaz, kültür merkezine yapımına katkı sağlayan Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz\'ın isminin verilmesini istedi. Bakan Yılmaz, ayrıca ilçede bazı ev ziyaretlerinde bulundu.