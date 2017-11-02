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Dünya

(Görüntülü Haber) Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Fransa’da ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Gülten Özbey, Paris, 2 Kasım, (DHA)-   Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünde (UNESCO)  Türkiye adına UNESCO'nun 39

02 Kasım 2017 21:52

Gülten Özbey, Paris, 2 Kasım, (DHA)-   Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünde (UNESCO)  Türkiye adına UNESCO\'nun 39. Genel Konferansı\'na katılmak üzere geldiği Fransa’da ikili görüşmeler gerçekleştirdi. UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova ile görüşme sonrası Bakan Yılmaz, Gana Eğitim Bakanı Matthew Opoku Prempeh, Pakistan Federal Eğitim ve Profesyonel Öğretim Bakanı Muhammad Baligh-Ur-Rehman, ve Zimbabve Eğitim Bakanı Lazarus Dokora ile görüştü. Görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

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