(Görüntülü Haber) Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Bu yıl 25 bin öğretmen ataması yapacağız (2)

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/UZUNKÖPRÜ(Edirne),(DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Edirne\'nin Uzunköprü ilçesinde katıldığı Anadolu İmam Hatip Lisesi açılısında Türkiye\'nin en önemli önceliğinin eğitim olduğunu ifade ederek, \"Mecliste bir kanun çıkıyor, o kanun çıktıktan sonra 5 bin öğretmen daha alacağız. 25 bin öğretmenimizi bu yıl eğitim ailemize katacağız. 600 binin üzerinde öğretmenimizin Milli Eğitim ailemizle buluşturmuş olacağız\" dedi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Edirne\'nin Uzunköprü ilçesinde tamamlanan eğitim yatırımlarının açılış programına katıldı. Bakanlar Eroğlu ve Yılmaz karayoluyla geldiği ilçede Edirne Valisi Günay Özdemir ile birlikte yapımı tamamlanan Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Bakan Eroğlu ve Yılmaz\'a partisinin gençlik kolları üyeleri üzerinden \'Afrin\'e selam olsun\' yazılı zeytin dalı verdi. Açılışı yapılan okulun bulunduğu sokak Ak Parti bayraklarıyla donatılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın fotoğrafı asıldı. Programın yapıldığı okul bahçesinde ise Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın büyük posterleri asıldı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hayatını kaybeden eski bakanlardan Edirneli Kemal Unakıtan\'ın eşi Ahsen hanımın annesinin Uzunköprülü olduğunu ifade ederek, açılışı yapılan Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin adının Kemal Unakıtan olmasını önerdi. Türkiye\'nin en önemli önceliğinin eğitim olduğunun altını çizen Bakan Yılmaz, \"Türkiye\'nin en öncelikli konusu eğitim, eğitimden öncelikli bir konu yoktur. Belediye başkanı, belediye başkanlığına gittiğinde önce eğitim için ne yapabiliriz, ondan sonra şehre ilişkin diğer projeler gündeminde yer alması gerekiyor. Enerji Bakanı önce eğitim için ne yapabiliriz, ondan sonra enerjiyle ilgili projeleri düşünmesi lazım. Orman ve Su İşleri Bakanı, önce eğitimle ilgili ne yapabiliriz ondan sonra diğer kendi alanındaki projeleri sıralamaya koyması lazım. Eğitim olmazsa diğerlerinin hiç bir gerçekleşmez\" dedi. Hükümetin eğitim alanındaki yatırımlarını anlatan Bakan İsmet, 80 kişilik sınıflarda öğretmenlerin öğrencilerine vakit ayıramayacağını belirterek, şöyle dedi: \"80 kişilik sınıfta öğretmen öğrencisine bir dakika ayırabilir mi? Ayıramazsa siz kaliteli bir eğitimden bahsedebilir mi? Peki ne yapmak lazım? 584 binin üzerinde öğretmen atadık. Bugün gördüğünüz 3 öğretmenden 2\'si bizim dönemimizde atandı. Şimdi 20 bin öğretmen daha alacağız. Mecliste bir kanun çıkıyor, o kanun çıktıktan sonra 5 bin öğretmen daha alacağız. 25 bin öğretmenimizi bu yıl eğitim ailemize katacağız. 600 binin üzerinde öğretmenimizin Milli Eğitim ailemizle buluşturmuş olacağız. Öğretmen başına öğrenci sayısını makul hale getirebilmek için mutlaka öğretmen sayısını arttırmamız lazım. Türkiye\'de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı biz geldiğimiz 28 idi, şimdi 17\'ye düştü. Bu değer ile İngiltere ile aynı, Japonya\'da aynı Güney Kore ile aynı değerlere sahibiz Fransa\'dan da iyiyiz\" EROĞLU: OKUL BAHÇELERİNİ YEŞİLLENDİRDİK Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise tüm Türkiye\'de okulların bahçelerini proje kapsamında yeşillendirdiklerini belirterek, \"Bütün Türkiye\'de \'okullar hayat olsun\' projesiyle okul bahçelerini ağaçlandırıyoruz. Şuana kadar 47 bin 460 okul bahçesini ağaçlandırdık. Okullar çiçek gibi oldu. 8.5 milyon fidan dikildi. Hepsine çardak kuruldu. Çocuklar gerçekten çok mutlu bu Edirne\'mizde de 181 okul bahçesine de 16 bin 100 fidan diktik tamamını da yeşillendirdik. Eksiklerimiz var tamamlanması için talimatları verdik. Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin arsasını Meteoroloji Genel Müdürlüğü verdi, teşekkür ederiz. Devletten yer almak bazen bir ülkeden yer almaktan daha zordur biliyorsunuz\" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Edirne Valisi Günay Özdemir ve beraberindekilerle kurdele kesilerek eğitim yatırımlarının açılışı yapıldı. Bakanlardan İsmet Yılmaz Uzunköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi\'ni gezdikten sonra Uzunköprü\'den ayrılarak İstanbul\'a gitti. Bakan Eroğlu ise programının devamı için Edirne\'ye geçerek Vali Özdemir\'i makamında ziyaret etti.