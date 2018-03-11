(Görüntülü Haber) Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmenimizi bu yıl eğitim ailemize katacağız (3)

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ŞEHİT DEDİSİNİN MEZARINI ZİYARET ETTİ Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, temel atma programının ardından Edirne Valisi Günay Özdemir ve beraberindekilerle birlikte, Edirne Askeri Hastanesi Şehitliği’ne giderek dedesi Şehit Hacı Hasan oğlu Mehmet To

11 Mart 2018 00:40

ŞEHİT DEDİSİNİN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, temel atma programının ardından Edirne Valisi Günay Özdemir ve beraberindekilerle birlikte, Edirne Askeri Hastanesi Şehitliği’ne giderek dedesi Şehit Hacı Hasan oğlu Mehmet Topçu Er\'in kabrini ziyaret etti. Şehitliğe kırmızı karanfiller bırakan Eroğlu, dedesi ve tüm şehitlerin ruhları için dua okudu. Daha sonra Edirne Ak Parti binasında \'Siyaset Akademisi\'nin ilk dersine katılan Bakan Eroğlu, Türkiye\'nin üzerinde büyük bir plan olduğunu belirterek, \"Batı 200 yıldır Türkiye\'yi Avrupa\'dan atma planları var. Planında hedefi böl, parçala, yut. Bu plan Osmanlı Devleti zamanında uygulandı, şimdi de planın devamı uygulanıyor. Ama cenabı Allah onların planlarını alt-üst edecek. Onların hesabı varsa cenabı Allah\'ın da hesabı var. Bu bayrak ilelebet bu topraklarda dalgalanacak. Afrin\'de terörüstleri oradan def edeceğiz\" dedi.

Eroğlu, basına kapalı olarak devam eden derste siyasete Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile tanıştıktan sonra başladığını söyledi. 
 

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