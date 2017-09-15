(Görüntülü Haber) Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaza: Bu yıl istifa eden öğretmen sayısı 207

İhsan YALÇIN/İstanbul, (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE\'de bir açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, \"Kaliteli eğitim için bütçemizden çok büyük bir kaynak ayırdık. Sağlıktan ve savunmadan da fazla\" dedi. Bakan Yılmaz konuşmasında çok sayıda öğretmenin istifasını verdiği iddialarının da gerçeği yansıtmadığını söyledi. Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehit Fethi Sekin Öğretmenevi’nin açılışı, şehidin babası Mehmet Zeki Sekin, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve İstanbul Valisi Vasip Şahin\'in katılımıyla gerçekleşti. Burada konuşan Bakan Yılmaz, \"Bakanlığımıza bağlı 547 öğretmenevimiz var. Bu öğretmenevlerimizin 500\'ünün bünyesinde de akşam sanat okulu var. Öğretmenevlerimiz 10 bin 980 oda ve 23 bin 462 yatak kapasitesine sahip. Geçen yıl bu kurumlarımızda toplam 2 milyon 189 bin öğretmenimize, bakanlık mensubumuza ve 1 milyon 756 bin vatandaşımıza hizmet ettik. Buralarda 1368 öğrencimize staj ve kurs imkanı sağlandı. 3 bin 875 işçimiz istihdam edilmekte\" dedi. \"EĞİTİM İÇİN BÜYÜK KAYNAK AYIRDIK\" \"Ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak istiyoruz\" diyen Bakan Yılmaz, \"Bunun için eğitimin şart olduğunu da biliyoruz. Ülkelerin gücü iyi eğitim almış nitelikli insan gücünden gelmektedir. Bunun için daha kaliteli bir eğitime ve eğitimde fırsat eşitliğine büyük önem veriyoruz. Bilimin yol göstericiliğinde; bu yolda önemli mesafe aldık. Kaliteli eğitim için bütçemizden çok büyük bir kaynak ayırdık. Sağlıktan ve savunmadan da fazla\" ifadesini kullandı. İDDİALARA CEVAP VERDİ Konuşmasında çok sayıda öğretmenin istifasını istediği iddialarına da değinen Bakan Yılmaz, \"Bir milletvekili başbakana soru soruyor; \'40 bin öğretmen istifasını istedi mi?\' diye. Bu doğru değildir. Bu yıl istifa eden öğretmen sayısı 207. Biraz insaf derler değil mi? Yani hadi biraz atıyorsun da 207 nere, 40 bin nere. 207\'nin yerine 400 desen belki anlarız. Geçen yıl istifa eden sayısı da 561. AK Parti iktidara geldiğinden bu yana istifa edenlerin toplam sayısı 10 binin altında\" dedi.