T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Milli boksörler Avrupa şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

Ramazan SARICI  ÇANKIRI,(DHA) İtalya'da 17-26 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan 2018 Genç Kadın ve Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası öncesi Çankırı'da kampa giren Türkiye Genç Bayanlar Boks Milli Takımı, şampiyonayı başarıyla tamamlayıp Arjantin'in b

10 Nisan 2018 19:21

Ramazan SARICI  ÇANKIRI,(DHA)
İtalya\'da 17-26 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan 2018 Genç Kadın ve Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası öncesi Çankırı\'da kampa giren Türkiye Genç Bayanlar Boks Milli Takımı, şampiyonayı başarıyla tamamlayıp Arjantin\'in başkenti Buenos Aires\'de 6-18 Ekim 2018 tarihlerinde yapılacak olan Yaz Gençlik Olimpiyatlarına katılmayı hedefliyor.
Avrupa şampiyonası öncesi Çankırı Emrah Ersoy Boks Antrenman Salonu\'nda çalışmalarını sürdüren milli boksörleri bugün Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi\'nden gelen heyet ziyaret etti. Avrupa şmpiyonasında 51, 57, 60 ve 75 kilo kategorilerinde birinci olan sporculardan ikisi, Buenos Aires\'de düzenlenecek 2018 Buenos Aires Yaz Gençlik Olimpiyatları\'na katılma hakkı elde edecek.
Türkiye Genç Bayanlar Boks Milli Takımı Antrenörü İsa Daştan antrenman sonrası açıklamada bulunarak, Ayın 5\'ine kadar 20 sporcu ile burada kamp yaptık, çok güzel geçti. Şimdi ise kendi aralarında seçme yaparak takım belli oldu. Takımımızla teknik taktik çalışmaları yapıyoruz. Çok iyi gidiyor verimlide oluyor antrenmanlarımız. Güzel bir çalışma yaptık akabinde Avrupa şampiyonasında başarı elde edeceğimize inanıyorum ifadelerine yer verdi.
Daştan, Avrupa şampiyonasında şampiyon olarak gençlik olimpiyatlarına katılmayı hedeflediklerini aktararak, Bugünde olimpiyat komitesinden gelen arkadaşlarımız bizleri çalışmalarımızı bir şekilde takip ediyor. Hayırlı olur inşallah. 4 sıklette gençlik olimpiyat vizesi alacağız inşallah beklentimiz var. 4 sıkletin 2 sıkletinde beklentimiz var. Hedefimiz Avrupa şampiyonasında şampiyon olmak ve ardından gençlik olimpiyatlarına katılarak olimpiyat madalyası kazanmak şeklinde konuştu.
Yıldız Bayan Boks Milli Takım Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar ise Avrupa şampiyonasının önemli olduğunu dile getirerek, Bizler genç milli takım sorumlusu İsa Daştan ile el ele omuz omuza verip yıldızlardan çıkan sporcuları gençler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonu sporcular yapmak için birlikte hareket ediyoruz. Önümüzde Avrupa şampiyonası var. Buradaki şampiyona son derece önemli. Gençlik olimpiyatlarına kota niteliği taşıyor. Şehrimizde olimpiyat komitesinden yetkililer geldi. Olimpiyat komitesi de katılacağımız Avrupa şampiyonasının kota maçı olması nedeniyle yerinde görüp inceleme yapmak için kampımızı ve şehrimizi ziyarete geldiler dedi.
Çınar, hedeflerinin madalyalar ile dönmek olduğunu sözlerine ekleyerek, Tek yürek, tek bilek, tek vücut olduk. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bize olimpiyat madalyasını almak için bütün imkanları seferber eden Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç\'e teşekkür ediyorum açıklamasında bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan SARICINisanGenç KadınErkekler Avrupa BoksTürkiye Genç Bayanlar Boks Milli TakımıArjantinBuenos AiresEkimYaz Gençlik OlimpiyatlarınaAvrupaEmrah Ersoy Boks Antrenman SalonuTürkiye Milli Olimpiyat KomitesiBuenos Aires

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24