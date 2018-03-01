T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Milas'ta sele kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)

OĞLU İSTANBUL'DAN KENTE GELDİ Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde sel sularına kapılan otomobilde kayıplara karışan Nuri Gümüş'ün oğlu Mustafa Gümüş (32), İstanbul'dan Ören sahiline geldi

01 Mart 2018 20:02

OĞLU İSTANBUL\'DAN KENTE GELDİ Muğla\'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi\'nde sel sularına kapılan otomobilde kayıplara karışan Nuri Gümüş\'ün oğlu Mustafa Gümüş (32), İstanbul\'dan Ören sahiline geldi. Oğul Gümüş, dalgıçların arama kurtarma çalışmalarını izledi. Dalgıçlar da ara vermeden çamurlu ve bulanık suda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü. DEHŞETİ ANLATTI Sel sularına kapılan otomobilden çıkarak ölümden dönen evli ve üç çocuk annesi Ayla Beytekin (63) ise yaşadıklarını DHA muhabirine anlattı. Beytekin, komşularının yolun karşısına geçirmek için kendilerini otomobile aldıklarını, ardından aracın dereye doğru ilerlediğini ve yolun tam ortasına geldiklerinde sürüklenmeye başladıklarını belirterek, şunları söyledi: \"Oğlumla arkada oturuyorduk. Sular birden otomobile doldu. Oğlum \'Anne çıkalım\' dedi. Oğlum ve ben indik. Tam sürüklendiğim sırada oğlum elimden tuttu. Otomobile tutundum, sel suları çok kuvvetliydi. Oğlumla kendimizi güçlükle karaya atabildik. Ancak o sırada Belgin hanım araçtan inip sürüklenmeye başladığında Nuri bey de ona yardım etmek için ileri atıldı. Ancak ikisi birden şiddetli suların arasında yuvarlanarak gittiler. Oğlumla şoke olduk. Ardından yardım istedik ancak derenin suyu gittikçe yükseldi ve hızlandı. Oğlumla ölümden döndük, nasıl kurtulduğumuza hala şaşıyorum. Oğlum kendine gelemedi.\" Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OĞLUKENTE GELDİ Muğla MilasMahallesiNuri GümüşMustafa GümüşOğul GümüşDalgıçlarDEHŞETİ ANLATTI SelAyla BeytekinDHABeytekinSularOğlumTamOtomobileOğlumlaAncakBelginNuriArdındanANTERMUĞLA DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24