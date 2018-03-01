(Görüntülü Haber) Milas'ta sele kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)

OĞLU İSTANBUL\'DAN KENTE GELDİ Muğla\'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi\'nde sel sularına kapılan otomobilde kayıplara karışan Nuri Gümüş\'ün oğlu Mustafa Gümüş (32), İstanbul\'dan Ören sahiline geldi. Oğul Gümüş, dalgıçların arama kurtarma çalışmalarını izledi. Dalgıçlar da ara vermeden çamurlu ve bulanık suda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü. DEHŞETİ ANLATTI Sel sularına kapılan otomobilden çıkarak ölümden dönen evli ve üç çocuk annesi Ayla Beytekin (63) ise yaşadıklarını DHA muhabirine anlattı. Beytekin, komşularının yolun karşısına geçirmek için kendilerini otomobile aldıklarını, ardından aracın dereye doğru ilerlediğini ve yolun tam ortasına geldiklerinde sürüklenmeye başladıklarını belirterek, şunları söyledi: \"Oğlumla arkada oturuyorduk. Sular birden otomobile doldu. Oğlum \'Anne çıkalım\' dedi. Oğlum ve ben indik. Tam sürüklendiğim sırada oğlum elimden tuttu. Otomobile tutundum, sel suları çok kuvvetliydi. Oğlumla kendimizi güçlükle karaya atabildik. Ancak o sırada Belgin hanım araçtan inip sürüklenmeye başladığında Nuri bey de ona yardım etmek için ileri atıldı. Ancak ikisi birden şiddetli suların arasında yuvarlanarak gittiler. Oğlumla şoke olduk. Ardından yardım istedik ancak derenin suyu gittikçe yükseldi ve hızlandı. Oğlumla ölümden döndük, nasıl kurtulduğumuza hala şaşıyorum. Oğlum kendine gelemedi.\" Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA)