(Görüntülü Haber) Milas'ta sele kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesinde dün otomobilin sel sularına kapılması sonucu kaybolan Nuri Gümüş\'ü arama çalışmaları sürüyor. Gümüş\'ün ağabeyi Ali Orhan Gümüş, haber alınca hemen olay yerine geldiğini belirterek, \"Kardeşimin \'Ağabey buradayım ağabey\' seslerini duydum. Suyun içinde belime kadar girdim. Saatlerce kardeşimi aradım. Sesleri kulağımdan gitmiyor\" dedi. Olay, dün akşam saatlerinde, Milas ilçesi Ören Mahallesi\'nde meydana geldi. Nuri Gümüş yönetimindeki 48 AAV 98 plakalı otomobil, Kemer Deresi\'nden geçerken sel sularına kapıldı. Araçta bulunan Yunus Beytekin, annesi Ayla Beytekin ile birlikte kıyıya çıkmayı başardı. Ancak Nuri Gümüş (58) ve eşi Belgin Gümüş (54) kayboldu. 1 çocuk annesi Belgin Gümüş\'ün cesedi, yapılan aramalarla aynı akşam bulundu. Nuri Gümüş\'ü arama çalışması başlatılırken, Belgin Gümüş\'ün cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. \'TEDBİR ALINMASI İÇİN BİRİLERİ Mİ ÖLMELİ\' İstanbul\'da yaşayan ve yılın bir bölümünü Ören Mahallesi\'ndeki Gökova tatil sitesindeki evlerinde geçiren Nuri Gümüş\'ü arama çalışmalarına bugün de devam edildi. 6 dalgıç, derenin taşıdığı çamur nedeniyle renk değiştiren denizde, güçlükle çalışmalarını sürdürüyor. Aramalara, sahil güvenlik, deniz polisi dalgıçları, jandarma ve AKUT ekipleriyle vatandaşlar da katılıyor. Site sakini, evli ve 2 çocuk annesi Beyhan Dalgıç (43), \"Bu yol site sakinlerinin kullandığı bir yol. Defalarca bu dereye köprü yapılmasını istedik. Çünkü burasını yol olarak kullanıyoruz. Dün de öyle oldu. En yakın dostlarımızı, köprü olmadığı için kaybettik. Türkiye\'de tedbir alınması için ille de birilerinin mi ölmesi gerekiyor? Tamam işte öldüler, belki şimdi tedbir alınır\" dedi. Ören esnafından Hasan Yavaş ise \"Yağmur nedeniyle deredeki sular birden yükselmiş, 3 kişi inmiş, Belgin abla da inmiş ancak O\'nun indiğini ve sel sularına kapılmaya başladığını gören eşi Nuri ağabey de karısını kurtarmak için yanına giderken birlikte sürüklenmişler. Nuri ağabey karısını kurtarmaya çalışırken sürüklendi. Belgin abla, belki arabadan inmeseydi bu felaket olmazdı. Ama heyecanlanmışlar, panik yapmışlar. Eşi de onu kurtarmaya çalışırken bu felaket olmuş\" dedi. \'KARDEŞİM \'ABİ BEN BURADAYIM, BEN BURADAYIM\' DİYORDU\' Kaybolan Nuri Gümüş\'ün Ören\'de oturan ağabeyi Ali Orhan Gümüş (62), duyunca kısa sürede olay yerine geldiğini belirtti. Çalışmaları gözyaşlarıyla izleyen Ali Orhan Gümüş, \"Olaydan hemen sonra ben de suya girdim. Hava kararmaya başlamıştı, suyun içinde kardeşimi arıyordum. Her yerden \'ağabey ben buradayım, ben buradayım\' diye sesini duyuyordum. Sesi hala kulaklarımda çınlıyor. Büyük bir şok ve acı içerisindeyim. Kardeşimin sesi kulaklarımdan çıkmıyor. Yengemi de kaybettim, inşallah iyi haber almaya çalışıyoruz\" dedi. Bölgede sahil güvenlik botu ve ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.