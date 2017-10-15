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(Görüntülü Haber) Midilli'ye geçmeye hazırlanan 23 kaçak, Ayvacık'ta yakalandı

İpek GÜNEY/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığındaki Afganistan uyruklu 23 kaçak, jandarma tarafından yakalandı

15 Ekim 2017 21:05

İpek GÜNEY/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş hazırlığındaki Afganistan uyruklu 23 kaçak, jandarma tarafından yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, öğle saatlerinde Ayvacık\'ın Koyunevi Köyü sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 Afgan, yakalandı. Yakalanan kaçaklar, bir minibüse bindirilip, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirildi. Yasa dışı yollardan Midilli Adası\'na geçmeye hazırlandığı belirlenen kaçakların, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edileceği belirtildi.

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