(Görüntülü Haber) Mid-Amateur ve Senior Golf Şampiyonası sona erdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen Mid-Amateur ve Senior Şampiyonası sona erdi. Turnuvanın şampiyonu Recep Turan oldu. Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo Golf Club\'de bu yıl ilki gerçekleştirilen ve 2 gün süren Mid-Amateur ve Senior Şampiyonası\'nda 30 yaş üstü 62 amatör golfçü mücadele etti. Turnuvada senior gros kategorisinde, 146 gros skorla Taurus Golf Kulübü\'nden Recep Turan birinci oldu. Takım arkadaşı Durmuş Keçeli 155 gros skorla ikinci, Bodrum Golf Kulübü\'nden Caner Tuna ise 162 gros skorla üçüncü oldu. Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve OPET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk verdi. Turnuvada TGF Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İçişleri Bakanlığı Personel Daire Başkanı Erol Rüstemoğlu, OPET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Cornelia De Lüxe Otel Genel Müdürü Ali Şahin, Calista Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ ve turizmci Nadir Tosun gibi isimler de mücadele etti.