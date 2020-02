(Görüntülü Haber) MHP'nin kurucu lideri Türkeş, mezarı başında anıldı (Detay)

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, anıt mezarı başında anıldı. Törende konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkeş\'in ömrünü milletine adadığını belirterek, \"O, ihanete karşı imanın, yıkıma karşı dik duruşun, tuzaklara karşı milli şuurun, teslimiyete karşı milliyetçi onurun sembolleşen ismi olmuştur\" dedi.



MHP\'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş\'in ölümünün 21\'inci yılı nedeniyle Beştepe\'deki anıt mezarında tören düzenlendi. Kur\'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte binlerce vatandaş katıldı. Devlet Bahçeli, Türkeş\'in mezarına kırmızı ve beyaz karanfiller bırakıp, su döktükten sonra partilileri ile birlikte dua etti.



Törende konuşan Bahçeli, \"80 yıllık hayatını Türklük şuur ve gururuna vakfeden, İslam ahlak ve faziletine adayan merhum Türkeş Bey, yaşadığı döneme damgasını vuran mümtaz bir dava adamı, inanmış ülkü ve ilke insanıydı. Bu vasıflarıyla milli gönüllere girmiş, büyük bir sevgi kazanmıştır. Ömrünü milletine adamış, hayatı bu uğurda çile ve mücadelelerle geçmiştir. O, ihanete karşı imanın, yıkıma karşı dik duruşun, tuzaklara karşı milli şuurun, teslimiyete karşı milliyetçi onurun sembolleşen ismi olmuştur. Türklük hasımları karşısında çelikten bir irade ortaya koymuştur. Fikri olgunluğu, ileri görüşlülüğü, sabrı ve sağduyusu sayesinde bugünümüze ışık tutmuştur. Hayatının her döneminde aziz milletimize eşsiz bağlılık ve sadakat beslemiştir\" dedi.



\'ÖMRÜNÜ, TÜRK MİLLETİNİN İSTİKBALİNE ADAYAN BİR SİYASET ADAMIYDI\'



Türkeş\'in, Türkiye\'nin meseleleri karşısında düşünüp dile getirdiği akılcı, kalıcı, milli ve isabetli çözüm önerilerinin hala geçerliliğini koruduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:



\"O Türk’ün nefes aldığı her yerde milli heyecan, Türk-İslam ülküsünün yılmaz savunucusu olarak fikir ve hareketimize istikamet vermiştir. İlhamını Türk milletinin engin ferasetinden almıştı, ufkunu milli bir ruhla çizmişti. Mazlumlara umut, zalimlere korku, dosta güven, düşmana karşı amansız bir mücadelenin simgesi olan milliyetçi ülkücü harekete liderlik yapmıştı. Dün, bugün ve yarın arasında muazzam bir gönül köprüsü kuran, ömrünü Türk milletinin istikbaline adayan siyaset ve devlet adamıydı. Onun ufkunu dün ile sınırlamak büyük bir kayıp, bugün ile sınırlı tutmak haksızlıktır. Kendisi yarınlara uzanan meşale, geleceği aydınlatan umuttur. Türk siyasetine uzlaşma aşılamış, milli birlik ve beraberliğin can suyu olmuş, tehditlere karşı bekanın yanında olmuştur. Bugün taraflı tarafsız birçok insan tarafından takdir toplayan merhum Türkeş\'in fikirleri, Türk milletinin birliği, Türkiye\'nin dirliği için çok ciddi mesajlar vermektedir. 1944 yılından 1997 yılına kadar uzanan meşakkatli yolculuğun bunun ispat ve ilanı, bizim ise vefa duymaktan imtina etmeyeceğimiz şerefli mazimizdir.\"



\'MHP, İLKELERİNDEN KOPMADI\'



Yarım asra yaklaşan davalarını devletin ve milletin bekasına adadıklarını ifade eden Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:



\"İhanetlere direndik, oyunları bozduk, ümitsizlikleri yendik, karamsarlıkları aştık. Merhum Türkeş Bey, fikir, iman, ülkü aşkı, insanları güçlü yapan bunlardır diyerek inancın, kararlılığın, manevi bağlanışın engelleri aşmada en etkili yol olduğunu göstermişti. MHP dün olduğu gibi bugün de ilkelerinden kopmadı. Ülkücü gençlik, ülkülerinden ayrılmadı. İnandık, en çetin imtihanlardan alnımızın akıyla çıktık. Gücümüzü aziz milletimizden, kararlılığımızı ülkülerimizden aldık. Devletimizin ve aziz milletimizin bekasının teminatı olduğumuzu her fırsatta gösterdik. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Merhum Başbuğumuz hiçbir zaman kolay bir başarı vaat etmemiş, menfaat tekliflerine, tehditlere boyun eğmemişti. Biz de aynısını yapıp önümüze bakacağız, mücadelemizi yüksek bir şuurla sürdüreceğiz. Bölünmeye, bölücülüğe, bozgunculuğa ne pahasına olursa olsun karşı çıkacağız. Milliyetçilik diyecek, bin yıllık kardeşliğimizi hem yaşayıp hem de yaşatacağız. Ülkücülük diyecek, Türk milletine mensubiyet bilinciyle istiklal ve istikbal haklarımızı imanla, fedakarlıkla savunacağız. Ahlakçılık diyeceğiz, milli ve manevi değerlerimizi koruyacağız. Hürriyetçilik ve şahsiyetçilik ilkesi ile yürüyecek, toplumculuk ile bütünleşecek, köycülük ile milletin efendilerini kalkındıracak, endüstri ve teknikçilik ile çağın standartlarının üzerine çıkacağız.\"



\'TÜRKİYE TEHLİKE ALTINDAYKEN AYRI GAYRI DÜŞÜNEMEZDİK\"



MHP\'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş\'in kuvvetin birlik ve beraberlikten doğduğunu her fırsatta ifade ettiğini ve bunun şimdiki zaman diliminde daha anlamlı hale geldiğini belirten Bahçeli, şunları söyledi:



\"15 Temmuz FETÖ ihaneti ile ortaya çıkan tehditler milli birliğe ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu göstermiştir. Suriye ve Irak\'tan kaynaklanan terör tehdidi, yaşanan sıkıntılı sürecin nerelere kadar uzandığını izaha gerek bırakmamıştır. Türkiye tehlike altındayken, Türk milleti bölünmek istenirken biz ayrı gayrı düşemez, nefsimize, heveslerimize, günübirlik heyecanlarımıza teslim olamazdık. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışıyla öne atılmalı, bunu kendimize vazife bilmeliydik. Nitekim, öyle de yaptık. Uğruna her şeyimizi feda etmeye yeminli olduğumuz vatanımızın selametine hizmet verirken, siyasi ikbal peşinde koşamazdık. Biz böylesine kutlu bir yolu takip ederken fitne odakları boş durmadı. Ama buna aldırış etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Yılanlara, kananlara, kaçanlara inat bugün MHP ayaktadır. Güçlüdür, kararlıdır, geleceğin Türk asrını belirlemek için hazırlıklıdır. Merhum liderimiz, \'Davamız Türk milletinin büyük ve şanlı mazisine layık bir istikbal meydana getirmektir\' sözü Milliyetçi Ülkücü hareketin esas hedefidir. Binlerce yıllık mazisi olan milletimizi yeni yüzyıl, hatta bin yıllara taşıyacak kararlılığa, cesarete ve uzak görüşlülüğe sahibiz. Stratejik planlama ve hedeflerimizi bu şuurla uygulamaya koyduk.\"



\'FİTNEYE, FESADA KARŞI UYANIK OLMAK ZORUNDAYIZ\'



Türkiye ve Türk milletinin hasımları karşısında sarsılmaz bir duruş ortaya koyduğunu belirten Bahçeli, \"Büyük Türkiye ülkümüzü inşa etmek üzere mücadelemizi sürdürüyoruz. Gayemiz Türklüğü, Türk milletini hak ettiği müreffeh kudretli seviyelere taşımaktır. Güçlünün söz sahibi olup zalimleştiği bir dünyada ülke olarak güçsüzün sesi, mazlumun tutan eli olmalıyız. Emperyalizmin, bölücü ve yıkıcı faaliyetleri karşısında istikrar ve huzurun tarafında duracağız. Adalet sancağını elden düşürmeyecek, dalgalanmaya devam ettiğini tüm dünyaya göstereceğiz. Bunun için çok çalışacağız. Türk milletinin bekasını korumak için bir ve beraber olmak zorundayız. Fitneye, fesada karşı uyanık kalmak durumundayız. Ülkemizin huzur ve güvenliği için tek yürek olmaktan başka çarenin kalmadığını idrak etmeliyiz.\" diye konuştu.