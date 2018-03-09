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Politika

(Görüntülü Haber) MHP'li vekilden diğer partilere Milli İttifak'a katılma uyarısı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) BOLU'ya gelen MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Hata yapanların da aciliyetle hatalarından dönüp, milli cephe içerisinde yer almaları gerektiği, o ittifak noktasında nerede yer almanın doğru olacağını karar vermeleri yönünde

09 Mart 2018 19:54

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) BOLU\'ya gelen MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Hata yapanların da aciliyetle hatalarından dönüp, milli cephe içerisinde yer almaları gerektiği, o ittifak noktasında nerede yer almanın doğru olacağını karar vermeleri yönünde de mutlaka uyarılarımız var. dedi. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Bolu\'ya gelerek Bolu Gazeteciler Cemiyeti\'ni ziyaret etti. Erdem\'e ziyaretinde MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil ve Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgül de eşlik etti. MHP\'lileri Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu ve kentte görev yapan gazeteciler karşıladı. Burada konuşan MHP\'li vekil, Milli İttifak Cephesi\'nde yer almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederek, Bizim için vatanımız milletimiz söz konusuysa gerisi teferruattır. Bu şekilde o cephede yer alacak herkesin de başımızın üzerinde yeri var. Umarım karşı cephede yer alanlar da bunun kritiğini yapacaktır. Bunun değerlendirmesini yapacaktır. Gerçekten büyük bir tehlikenin içerisinde, gayri milli cephenin içerisinde 3-4 tane önemli unsur sayacağım. FETÖ var orada, PYD var orada, YPG var orada. Bunun yanına eğer siyasi partiler yanaşabiliyorsa ve kapı çaldıkları zaman bizim adayımız şu kişi ve şu propagandayı yapıyoruz diyerek milletin huzuruna çıkabileceklerine inanıyorlarsa, Türk milletinin ferasetini, kalbini ve milli şuurunu bilmiyorlar demektir. Onun için hata yapanların da aciliyetle hatalarından dönüp, milli cephe içerisinde yer almaları gerektiğini, o ittifak noktasında nerede yer almanın doğru olacağını karar vermeleri yönünde de mutlaka uyarılarımız var. Rabbim Türk milletine birlik beraberlik nasip etsin. Birlik beraberliği bozacak fitne tohumlarına fırsat vermesin. Önümüzdeki hafta Cuma günü itibariyle Allah izin verirse daha da şekillenmiş olacak ve detaylar ortaya çıkacak.? dedi. Erken seçim söylentilerine yönelik de konuşan Arzu Erdem, Bun söylentiler hep var. Temmuz\'da yapılacak, Kasım\'da yapılacak, Ekim\'de yapılacak. Yerel seçimlerin olması için zaten belirli bir süre lazım. Bunların hepsinin matematiğini yaptığınızda zaten teknik olarak da mümkün görünmüyor. Devlet büyükleri de bu konuda gerekli açıklamaları yaptı. Vaktinde seçim her zaman için uygundur. Zaten çok seçim geçirmiş bir ülke olarak, bugün de bir erken seçim görünmüyor. Konjonktür nasıl olur? Nereye gider? Onu da bilemeyiz tabi ki; ama görünen o ki seçim zamanında olacak.? dedi.

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