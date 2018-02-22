(Görüntülü Haber) MHP'li Taşdoğan'dan Türk Tabipler Birliği'ne tepki

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipler Birliğinin Türklükle yakından, uzaktan alakası olmadığını söyledi. Taşdoğan, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Taşdoğan, Türk Tabipler Birliğ\'nin Zeytin Dalı Harekatı\'nı kastederek \'Savaş bir halk sağlığı sorunudur \' dediklerini öne sürerek tepki gösterdi. Taşdoğan, şunları söyledi Başında Türk ibaresi bulunan ve Türklükle yakından uzaktan alakası olmayan, bölge halkını zulümden kurtarmak için düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'nı kastederek \'Savaş bir halk sağlığı sorunudur\' diyen Türk Tabipler Birliği ile ilgilidir. Zaten uzun yıllardır tabiplikle de alakalarını kesmişlerdi. Terör sevici bir grubun odağı haline gelmişlerdi. Bu birliğin kanunun 7\'nci Maddesinde \'Bir tabip odası sınırları içinde sanatını serbest olarak icra eden tabipler bir ay içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür\' demektedir. Yani bu madde kamu çalışanları dışında kalan özel şirketlerde, muayenehanelerde ve özel hastanelerde doktorluk yapan birçok hekimi Tabipler Birliği\'ne üye olmaya zorlamaktadır. Birçok doktor arkadaşımız kuruluş amacından saparak terör örgütlerinin taşeronu haline gelen bu birliğe üye olmak istememekte ya da üyelikten ayrılmak istemektedir. Bu madde bir an önce değiştirilmelidir.