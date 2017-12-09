(Görüntülü Haber) MHP Lideri Devlet Bahçeli, Antalya'da

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin belediye başkanları toplantısına katılmak üzere Antalya’ya geldi. Kent girişinde Bahçeli’nin konvoyunu durduran partililer, el öpmek için birbiriyle yarıştı.



MHP’li belediye başkanlarının yarın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki bir otelde gerçekleştireceği toplantıya katılmak üzere karayoluyla Antalya’ya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için karşılama töreni düzenlendi. Bahçeli’nin konvoyu, Döşemealtı ilçesi girişinde partilileri tarafından durduruldu. MHP milletvekilleri, belediye başkanları il ve ilçe teşkilatından çok sayıda partili, Bahçeli’nin elini öpmek için uzun kuyruk oluşturdu. Tek sıra olan partililerin en önünde, ellerinde çiçekler bulunan kadınların olması dikkati çekti.



Partililerle tek tek görüşen Bahçeli, kuyruğun sona ermesinin ardından makam otomobiline binerek konaklayacağı otele hareket etti.