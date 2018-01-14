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Politika

(Görüntülü Haber) MHP Lideri Bahçeli Osmaniye'de

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye Belediyesi'nin yaptığı Tema Park'ın açılışı ve temel atma törenine katılmak için memleketi Osmaniye'ye geldi

14 Ocak 2018 19:04

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye Belediyesi\'nin yaptığı Tema Park\'ın açılışı ve temel atma törenine katılmak için memleketi Osmaniye\'ye geldi. Bahçeli, karayoluyla geldiği Osmaniye\'de kent girişindeki otoyol gişelerinde milletvekilleri, MHP\'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve çok sayıda partilisi tarafından karşılandı. Konvoy eşliğinde kent merkezine gelen Devlet Bahçeli, ilk olarak MHP Osmaniye İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Burada MHP İl Başkanı Melih Loş, ziyarette Bahçeli\'ye günün anısına kabzası bozkurt figürlü bıçak hediye etti. Bahçeli buradan da Osmaniye Belediyesi\'ne geçti.

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