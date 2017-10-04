(Görüntülü Haber) MHP Genel Başkanı Bahçeli, Manisa'da

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan katı atık bertaraf tesisinin açılışı için geldiği Manisa\'da belediyeyi ziyaret etti.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin yaptırdığı Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi\'nin açılışı için karayoluyla geldiği Manisa\'da, ilk olarak belediyeyi ziyaret etti. Kent girişinde Aşağıçobanisa Mahallesi\'nde karşılanan Bahçeli, konvoy eşliğinde Manisa Büyükşehir Belediyesi\'ne geldi. Bahçeli\'yi partililer \'Dik dur eğilme, evlatların seninle\', \'Hareketin lideri Devlet Bahçeli\' sloganları ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve Zabıta ekipleri de marşlarla karşıladı.



Aracından inen Bahçeli\'ye belediye çalışanları çiçek verdi, partililer gökyüzüne güvercin saldı. Kendisini karşılayanları selamlayan Bahçeli, MHP\'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte belediye binasına girdi. Karşılamanın ardından basına kapalı olarak yapılan toplantıda Başkan Ergün, belediyenin hizmetleri hakkında Bahçeli\'ye bilgi verdi.



