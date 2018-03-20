(Görüntülü Haber) MHP eski ilçe başkanının kazada ölen eşi toprağa verildi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden MHP Orhangazi eski İlçe Başkanı Zelkif Bektaş’ın eşi Miyase Bektaş (62) binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Orhangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde Orhangazi-İznik karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden MHP eski İlçe Başkanı Zelkif Bektaş’ın eşi Miyase Bektaş için Gazi Orhanbey Camii’nde cenaze töreni yapıldı. Törene Kaymakam Dr.Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri ile birlikte binlerce vatandaş katıldı. Aynı kazada hafif yaralanan MHP eski İlçe Başkanı ve halen Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı olarak görev yapan Zelkif Bektaş ile oğulları ve diğer yakınları taziyeleri kabul etti. Miyase Bektaş, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.