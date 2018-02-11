(Görüntülü Haber) MFÖ'den Bursalı hayranlarına unutulmaz konser

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - MAZHAR Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur\'dan oluşan pop-rock grubu MFÖ, Bursalı hayranlarıyla buluştu. \'MFÖ Akustik\' adını verdikleri bu özel konsere katılanlar unutamayacakları bir gece yaşadı.



Türk müziğinin eskimeyen gruplarından MFÖ, dün akşam Bursalı dinleyicileriyle buluştu. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen \'MFÖ Akustik\' adlı konserlerinde MFÖ, klasikleşen şarkılarının yanı sıra yeni albümleri \'Kendi Kendine\'den de şarkılar söyledi. Hayranları da konser boyunca şarkılara eşlik etti. MFÖ, dinleyicilerin yoğun isteği üzerine bir kez daha sahneye gelerek bir şarkı daha söyledi. Şarkı aralarında Mazhar Alanson\'un yaptığı espriler de konsere renk kattı. Bursaslılar konser bitiminde MFÖ\'yü uzun bir süre ayakta alkışladı.