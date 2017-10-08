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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) MFÖ, Bursa'da ayakta alkışlandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - TÜRK pop ve rock müziğinin efsane grubu MFÖ, sonbahar konserleri kapsamında Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı

08 Ekim 2017 02:34

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - TÜRK pop ve rock müziğinin efsane grubu MFÖ, sonbahar konserleri kapsamında Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu\'nda sahneye çıktı. 

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur, sahneye çıktığı anda Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu\'nu dolduran 3 bin kişi ayağa kalkarak, efsane grubu ayakta alkışladı. Çıkardıkları yeni albümleriyle beğeni toplayan grup, konsere \'Ele güne karşı\' ile başladı, \'Mazeretim var, asabiyim ben\' ve \'Sarı laleler\' ile devam etti.

NOSTALJİ RÜZGARI

Güçlü seslerinin yanı sıra sahnedeki dansları ve enerjisiyle izleyenlerin gönlünde taht kuran MFÖ, şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Konserin son bölümlerinde, \'Ali Desidero\' ve \'Güllerin içinden\' gibi dillerden düşmeyen şarkıları ile nostalji rüzgarı estiren MFÖ, kendilerini dinleyenlere müzik şöleni yaşattı.

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