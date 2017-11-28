(Görüntülü Haber) Mezarlığa çirkin saldırı

Çağlar ÖZTÜRK ADANA, (DHA) ADANA\'da Küçükoba Mezarlığı\'ndaki bazı mezar taşlarının ve bir çeşmenin mermer yapısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesi\'nde bulunan Küçükoba Mezarlığı\'nda meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi görevlileri, 16 mezar taşı ile bir çeşmenin mermer yapısının kırıldığı belirledi. Kırılan mermerler görevliler tarafından kaldırıldıktan sonra, mezarllar temizlendi. Polis saldırganları yakalamaya çalışıyor.