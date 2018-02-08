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(Görüntülü Haber) Meyve bahçesindeki barakada yanmış erkek cesedi bulundu

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da bir meyve bahçesindeki barakada kimliği belirlenemeyen yanmış erkek cesedi bulundu

08 Şubat 2018 16:05

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da bir meyve bahçesindeki barakada kimliği belirlenemeyen yanmış erkek cesedi bulundu. Polis, cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. Meyve bahçesindeki ağaçların bakımını yapan Ramazan Elçi (53), zaman zaman dinlenmek için kullandığı barakandan dumanlar yükseldiğini fark etti. Koşarak barakaya yaklaşan Elçi, kapının kilidinin kırık olduğunu gördü. Tekmeleyerek açtığı kapının arkasından yanmış erkek cesedi çıktı. Elçi, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ceset, otopsi için Aksaray Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Barakanın önündeki bankın üzerinde ise tahtadan yapılmış oyuncak tüfek bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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