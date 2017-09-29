(Görüntülü Haber) Mevlüt Uysal'ın amcası: Duamız kabul oldu, gururlu ve mutluyuz

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na seçilen Mevlüt Uysal\'ın memkeleti Antalya\'nın Alanya İlçesi\'nde büyük sevinç var. Uysal\'ın amcası Ali Uysal, \"Kendisini son ziyaretimizde beni makam koltuğuna oturtmuştu. Ben de ona \'İnşallah seni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da görürüz\' diye dua etmiştim. Duamız kabul oldu, gururlu ve mutluyuz\" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na sevçilen Alanyalı Mevlüt Uysal\'ın memleketinde yaşayan akrabaları, kendisiyle gurur duyduklarını belirtti. İlçede yaşayanların Mevlüt Uysal\'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin başına geçmesinden dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Uysal\'ın kuzeni Ayşe Uysal, tüm ailenin kendisini desteklediğini söyledi.



\'BAŞARISI O GÜNLERDEN BELLİYDİ\'



Emekli öğretmen olduğunu anlatan Ayşe Uysal, amcasının oğlu olan Mevlüt Uysal ile çok yakın olduklarını ve sürekli görüştüklerini aktardı. Mevlüt Uysal hakkında bilgi veren Ayşe Uysal, \"Kendisi kuzenim olur ve Alanyalıdır. Alanya Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Buradaki okulu da birincilikle bitirdi. Başarısı o günlerden belliydi. Daha sonra İstanbul Hukuk\'u bitirdi. Bir müddet serbest avukatlık yaptı. Ama yaparken de siyasi çalışmalarına devam etti ve sivil toplum kuruluşlarında çok başarılı işler yaptı\" dedi.



\'DUAMIZ KABUL OLDU\'



Mevlüt Uysal\'ın yoğun bir memleket ve vatan sevgisi olduğunu anlatan Ayşe Uysal, \"Memleketini de çok sever. Mevlüt\'ün altyapısı son derece sağlamdır. Kararlı ve iddialı biridir. Allah onu mahcup etmez, ailemizin ve Alanya\'nın gururu olur. İstanbul\'a çok şey katacağını düşünüyorum\" diye konuştu.



\'BİZİMLE BÜYÜDÜ\'



Mevlüt Uysal\'ın 4 yaşında babasını kaybettiğini belirten Amca Ali Uysal ise şöyle konuştu:



\"Yeğenim Mevlüt Uysal çocukken çok çalışkandı. 4 yaşındayken babasını kaybetti ve bizimle büyüdü. Çok çalışkan, derslerinde çok başarılı bir çocuktu. Okuması için elimizden geleni yaptık. Kendisini son ziyaretimizde beni makam koltuğuna oturtmuştu. Ben de ona \'İnşallah seni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da görürüz\' diye dua etmiştim. Duamız kabul oldu, gururlu ve mutluyuz.\"



MEVLÜT UYSAL KİMDİR?



Mevlüt Uysal 1966 yılında Antalya\'nın Alanya İlçesi\'nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından serbest avukatlık yaptı ve bu sırada aktif siyasetle de ilgilendi. Ak Parti\'nin kurulması ile birlikte Küçükçekmece İlçe Teşkilatı kurucu başkanı oldu. 2009 yılında Başakşehir ve Bahçeşehir\'in birleşerek ilçe olması üzerine 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Başakşehir Belediye Başkanı Adayı olan Uysal, 127 bin 482 seçmenden, oy kullanan 103 bin 111\'inin 39 bin 72\'sinin oyunu alarak Başakşehir Belediye Başkanı seçildi. 2014 Yerel Seçimlerde de ikinci kez Ak Parti\'den aday olan Uysal, sandığa giden 190 bin 906 seçmenden 92 bin 559 seçmenin oyunu alarak ikinci kez Başakşehir Belediye Başkanlığına seçildi. Mevlüt Uysal evli ve 4 çocuk babası.