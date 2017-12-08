T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Mevlana'yı anma törenleri başladı

Tolga YANIK/Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da Mevlana'nın ölüm yıldönümü nedeniyle her yıl 7- 17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 'Uluslararası Mevlana'yı Anma Törenleri etkinliği sema gösterisiyle başladı

08 Aralık 2017 12:06

Tolga YANIK/Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA\'da Mevlana\'nın ölüm yıldönümü nedeniyle her yıl 7- 17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen \'Uluslararası Mevlana\'yı Anma Törenleri etkinliği sema gösterisiyle başladı. Mevlana Kültür Merkezi’nde, bu yıl ‘Kardeşlik Vakti’ temasıyla düzenlenen törenlerin ilk günü, sema gösterisiyle başladı. Anma etkinliklerine Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Bedediye Başkanı Tahir Akyürek, Mevlana\'nın 22\'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile çok sayıda yerli ve yabancı konuk katıldı. Protokol konuşmalarının ardından sanatçı Ahmet Özhan, tarafından Türk Tasavvuf Müziği konseri verildi. Daha sonra Kültür Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sema gösterisi sundu. BİRÇOK GÖNÜLE TOHUMLAR EKECEĞİZ Uzun bir aradan sonra anma etkinliklerine Şems Hazretlerini ziyaret ederek başlamalarından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Mevlana\'nın 22\'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, \"Çok mutluyum. Hamd olsun rabbime bugünlere yetiştirdi bizleri. Bu sene bir değişiklik yapıldı. Benim çocukluğumda da böyle idi. Önce Şems hazretleri ziyaret edeiir, ondan sonra Hz. Mevlana\'yı ziyarete gelirdik. Bu sene hamd olsun bu şekilde oldu. Şems hazretlerinde duamız okundu. Ondan sonra Hz. Mevlana da küçük bir sema gösterisi izledik. İnşallah bütün hafta dolu dolu üniversiteler. kültür müdürlüğü. Uluslararası Mevlana Vakfı olarak pekçok etkinliğine imza atacağız. İnanıyorumki birçok gönüle tohum ekmiş olacağız. O tohumlar yeşermiş olacak\" dedi. YURTDIŞINDA BÜYÜK BİR İLGİ VAR Yurtdışında büyük bir ilgiyle karşılandığını belirten Bayru, \"Yurtdışında her gittiğim yerde lütfen gelin burada bir yer açalım, burda kalın bize Hz. Mevlana\'yı anlatın diyorlar. Allah razı olsun hepsinden. İnşallah gün gün dünyaya sulhu ve sükunu getirir diye düşünüyorum. Hz Mevlana\'nın fikirleri, onun islamiyetten aldığı özle birlikte insanlara anlattığı güzellikler, birlik beraberlik bugünde kardeşlik bunların hepsi Hz. Mevlana\'nın sözlerinin içinde var. Nasıl yapacağımızın formülleride var. İnşallah bunlardan ders alırız, bütün dünya faydalanır\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKHasan DÖNMEZKONYA DHAKONYA MevlanaAralıkMevlana Anma TörenleriMevlana Kültür MerkezindeVaktiAnmaVali Yakup Canbolat Büyükşehir Bedediye Başkanı Tahir Akyürek MevlanaEsinBayruProtokolAhmetTürk Tasavvuf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24