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(Görüntülü Haber) Mevlana'yı anma etkinlikleri 'Kardeşlik Yürüyüşü' ile başladı

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da, Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl 7- 17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Mevlana'yı anma törenleri', 'Kardeşlik Yürüyüşü' ile başladı

07 Aralık 2017 20:49

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, Mevlana\'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl 7- 17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Mevlana\'yı anma törenleri\', \'Kardeşlik Yürüyüşü\' ile başladı. \'Hz. Mevlana\'nın 744\'üncü Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma\' törenleri kapsamında bugün ilk olarak Şems-i Tebrizi Türbesi ziyaret edildi. Türbede yapılan duanın ardından Genelkurmay Başkanlığı Mehter Bölüğü ve Konya Türk Tasavvuf Topluluğu eşliğinde Valilik binası önünden Mevlana Müzesi\'ne kadar \'Kardeşli Yürüyüşü\' yapıldı. Yürüyüşe Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Mevlana\'nın 22\'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşte, çevredekiler özellikle mehter takımına ilgi gösterirken cep telefonlarının kamerasıyla da o anları kaydetti. Yürüyüşün sonunda mehter takımı konser verdi. Müzenin girişinde topluca dua okundu. Davetliler daha sonra Mevlana\'nın sandukası başında dua etti. Tören, Konya Türk Tasavvuf Topluluğu sema gösterisiyle sona erdi.

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