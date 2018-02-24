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(Görüntülü Haber) Metruk binada ölü bulundu, yanındaki arkadaşı gözaltına alındı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de dün gece metruk binada alkol ve uyuşturucu aldığı öne sürülen Vedat Çılgın (37), ölü bulundu

24 Şubat 2018 19:57

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de dün gece metruk binada alkol ve uyuşturucu aldığı öne sürülen Vedat Çılgın (37), ölü bulundu. Yüzündeki yaralar nedeniyle öldürülmüş olabileceğini de değerlendiren polis, yanındaki arkadaşı Erkan A.\'yı gözaltına aldı. Olay, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Hacısaki Mahallesi, Çimen Sokak\'ta meydana geldi. İşsiz olan Vedat Çılgın ve arkadaşı Erkan A., iddiaya göre, dün gece metruk binanın bodrum katında uyuşturucu ve alkol aldıktan sonra uykuya daldı. Sabah kalkınca arkadaşını uyandırmak isteyen Erkan A., tepki vermeyince sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde Vedat Çılgın\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede, çok sayıda alkol şişesi ve uyuşturucu paketi buldu. Vedat Çılgın\'ın yüzündeki yaralar nedeniyle cinayeti kurban gitmiş olabileceğini de değerlendiren polis ekipleri, Erkan A.\'yı gözaltına aldı.

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