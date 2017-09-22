(Görüntülü Haber) Metroda "bomba" diye bağıran öğrenciler 1'er yıl, 1'er ay, 10'ar gün ceza aldı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY-Kartal Metrosu\'nda ellerindeki çantayı yere atıp \"bomba\" diye bağırdıkları iddiasıyla yargılanan 3 lise öğrencisinin yargılandığı davada karar çıktı. Öğrenciler “Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması\" suçundan 1\'er yıl, 1\'er ay, 10\'ar gün hapis cezasına çarptırıldı.





İstanbul Anadolu 5. Çocuk Mahkemesi’nde görülen ve kapalı yapılan karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan öğrenciler M.O.Ö, Y.K. ve A.Y. katılmazken, onları avukatları temsil etti. Duruşmada, son sözleri sorulan sanıkların avukatları, müvekkillerinin suç amacıyla hareket etmediklerini belirterek beraatlerine istediler.





ÜÇ ÖĞRENCİ CEZA ALDI





Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme hakimi, suça sürüklenen çocuklar M.O.Ö, Y.K. ve A.Y’yı, \"Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması\" suçundan önce 2\'şer yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, suça sürüklenen çocukların olay tarihinde 15-18 yaş grubunda olduğu ve duruşmadaki hal ve tavırlarını da dikkate alarak cezayı 1\'er yıl, 1\'er ay, 10\'ar gün hapis cezasına indirdi.





CEZALAR ERTELENDİ





Mahkeme, cezanın 2 yıldan az olmasını dikkate alarak hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Bu ceza 3 yıllık denetim süresine tabi tutuldu. Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasını, kasten yeni bir suç işlenmesi durumunda ise hükmün yeniden açıklanacağı tutanağa yazıldı.





Öte yandan mahkeme, “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit\" suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına hükmetti.





İDDİANAMEDEN





Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadıköy Anadolu Lisesi\'nde okuyan 3 öğrencisinin, olay tarihinde Kadıköy merkezden Kartal istikametine giden 8 nolu metro trenine bindikleri, Ünalan durağında öğrencilerden M.O.Ö\'nün metrodan inerek vagon kapısı kapanmadan önce elindeki çantayı \"Allahu ekber\" diyerek vagon içerisine fırlattığı ve metroya binmeden peronda yoluna devam ettiği belirtildi. Olay sırasında metroda bulunan yolcular arasında büyük panik yaşandığı, yolcuların park halindeki ön vagonlara doğru kaçmaya başladıkları, bu sırada metronun hareket ederek Göztepe İstasyonu\'nda durduğu anlatıldı.





İddianamede, metro içinde bulunan sivil polislerin içeriye atılan çanta ile diğer öğrenciler Y.K. ve A.Y\'yi güvenlik güçlerine teslim ettiği belirtilerek, yaşanan olay neticesinde seferdeki 15 araçta toplam 51 dakika, olayın gerçekleştiği trende ise 6 dakikalık gecikme yaşandığı bilgisine yer verilmişti.





İddianamede, lise öğrencileri M.O. Ö, Y.K. ve A.Y\'nin \"Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit\" ve \"Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması\" suçlarından 2\'şer yıldan 4\'er yıl 8\'er aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.



