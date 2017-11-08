(Görüntülü Haber) Metrobüs yayaya çarptı: 1 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-MERMER\'de, durağa kaçak girmeye çalışan 17 yaşındaki İlhan Balpatek metrobüsün çarpması sonucu yaralandı.
Zincirlikuyu-Avcılar seferini yapan metrobüs, saat 21.15\'te Merter\'de durağa kaçak yollarla girmeye çalışan İlhan Balpetek\'e çarptı. Yaralanan Balpetek, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı. Yaralının sağlık durmunun iyi olduğu öğrenildi.