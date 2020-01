(Görüntülü Haber) Meteoroloji balonları 160 dolara uçuyor

Hümeyra PARDELİ - Zafer KUMRU / ERZURUM(DHA) Erzurum\'daki Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürü Yalçın Ün, günlük hava tahminlerinin belirlenmesi için ülke genelinde 9 noktada günde 2 kez 35 kilometreye kadar çıkabilen meteoroloji balonlarının uçurulduğunu söyledi. Balonlar sayesinde her milibarda sıcaklık, basınç rüzgar, yön, hız ve nem değerlerinin elde edildiğini aktaran Ün, \"Balon ucuna bağlanan cihaz ile veriler merkezimize ulaşıyor. Yaklaşık her uçuşumuz 80 dolar civarında\" dedi. Ayrıca Meteoroloji Bölge Müdürlüğü\'nce Erzurum\'da doğal afetlerin önüne geçilmesi için radar, yıldırım, meteorolojik gözlem istasyonları kuruldu. Kurulan istasyonlar sayesinde ani taşkın, sel, fırtına, yıldırım olaylarına karşı can ve mal kayıplarını önlemek için elde edilen verilerle vatandaşlar önceden uyarılıyor.