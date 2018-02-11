(Görüntülü Haber) Mete Yarar: Biz Afrin'de PKK'yla, terörle mücadele ediyoruz ama yedi düvelle savaşıyoruz

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,(DHA)- ÇANAKKALE Ruhu Afrin’de söyleşisine konuşmacı olarak katılan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, \"Biz Afrin\'de PKK’yla, terörle mücadele ediyoruz ama yedi düvelle savaşıyoruz\" dedi.



AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı tarafından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi, Troia Kültür Merkezinde Çanakkale Ruhu Afrin’de söyleşisi düzenledi. Söyleşinin konuğu Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar oldu. Söyleşiye, Çanakkale AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Gültekin Yıldız, partililer, Şehit aileleri ile Gazi yakınları katıldı. Saygı Duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Açılış konuşmalarının ardından Çanakkale Ruhu Afrin’de söyleşisine geçildi. Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik Suriye’nin Afrin Bölgesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı’na değindi.



Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye’nin oyun bozmak için sahaya çıktığını söyledi. Fırat Kalkanı Operasyonu’nun bunun birinci hamlesi olduğunu belirten Mete Yarar, şöyle konuştu:



\"Türkiye herkese şunu gösterdi; \'Kardeşim ben savunmada kalmayacağım. Ben sizin gelip benim askerimi vurmanıza müsaade etmeyeceğim. Ben neredeyseniz, oraya geleceğim. Ama ondan önce yapacağım şey var. Türkiye\'de ayak basmadık yer bırakmayacağım. Bir tek kamp dediğiniz yer bırakmayacağım. Bugün itibariyle, cepheleri söylüyorum size. Kuzey Irak’tayız. Türkiye\'nin içerisindeki operasyonlar devam ediyor. Fırat Kalkanı, İdlib devam ediyor. Üstüne ‘Zeytin Dalı Harekatı’ devam ediyor. Hani \'Çanakkale Ruhu\' diyoruz. Çanakkale Ruhunda da kimse bize bir şey vermedi. Biz dedik ki, \'Buradan geçilmez arkadaş, Çanakkale Geçilmez\'. Bunun bedelini çok ağır olmasına rağmen ödedik. Bugün konuştuklarımızın, geçmişten ne farkı var? Bazen Afrin\'le ilgili konuşuyorlar. Biz Afrin\'de PKK’yla, terörle mücadele ediyoruz ama yedi düvelle savaşıyoruz. Arkadaşlar, Çanakkale Ruhu her tarafta. Barikatlar döneminde de oradaydı, Fırat Kalkanı\'nda da ordaydı. Çünkü Çanakkale Ruhu bizim ruhumuzda ve mayamızda. Çanakkale Ruhu bizim ruhumuzda. Bu ruhu nereye gidersek, oraya götürüyoruz. Gittiğimiz her yere götürüyoruz.”