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(Görüntülü Haber) Meslek aşkıyla bütün zorlukları aştı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde bakırcı ustası 76 yaşındaki Mustafa Sallı, 17 yıl önce yakalandığı gırtlak kanseri, 4 ay önce olduğu fıtık ameliyatına rağmen mesleğini bırakmadı

07 Eylül 2017 14:26

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde bakırcı ustası 76 yaşındaki Mustafa Sallı, 17 yıl önce yakalandığı gırtlak kanseri, 4 ay önce olduğu fıtık ameliyatına rağmen mesleğini bırakmadı. Sallı, \"Herhalde mezara da buradan gideceğiz. Mesleğimi çok seviyorum. Mesleğim sayesinde hayata tutunuyorum\" dedi. Sandıklı\'da oturan Mustafa Sallı, ilçedeki 4 bakırcı ustasından biri. 66 yıl önce babasından öğrendiği ata mesleği bakırcılık ile bugüne kadar gelen Sallı, ailesinin geçimini bu işten sağladı. 1999 yılında gırtlak kanserine yakalanan ve 4 ay önce ise fıtık ameliyatı geçiren Mustafa Sallı, buna rağmen mesleğini bırakmadı. \"HERHALDE MEZARA DA BURADAN GİDECEĞİZ\" Bütün zorlukları mesleğine olan bağlılığı ile aştığını söyleyen Mustafa Sallı, şöyle konuştu: \"76 senedir bu meslekteyim. Babam Ermenilerden öğrenmiş bu mesleği, ben de ondan öğrendim. Ağabeylerim vardı ikisi de rahmetli oldu. Bir ben kaldım. 17 yıl önce kanser hastası oldum, ameliyat oldum. Gırtlak kanserinden ameliyat oldum. Mesleğimi çok seviyorum. 4 ay önce de fıtık ameliyatı oldum. Herhalde mezara da buradan gideceğiz. Mesleğimi çok seviyorum. Mesleğim sayesinde hayata tutunuyorum. Onun için de mesleğimi bırakmıyorum. Ülkenin değişik yerlerine âlem gönderiyorum. Geçen de Van\'a gönderdim. Yurt dışına da gönderdim.\"

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