T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Merve öğretmen, gözyaşları ile uğurlandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 4 yıl geçmesine rağmen atanamayınca girdiği bunalım sonucu hap içerek intihar eden Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu Merve Çavdar (25),  gözyaşları içinde toprağa verildi

17 Nisan 2018 21:23

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, 4 yıl geçmesine rağmen atanamayınca girdiği bunalım sonucu hap içerek intihar eden Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu Merve Çavdar (25),  gözyaşları içinde toprağa verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi\'nden Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak 2014\'te mezun olan Merve Çavdar, iddiaya göre, atanamayınca bunalıma girdi. Dün sabah evden \"İş bulmaya gidiyorum\" diyerek çıkan Çavdar, Güzelçamlı sahiline geldiğinde yanındaki depresyon haplarının tamamını içerek intihar etti. Çevredekiler, Çavdar\'ın cesedini buldu. Olay yerindeki incelemelerinin ardından Çavdar\'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çavdar\'ın babası Muhammet Çavdar ve anne Semiha Çavdar, çocuğunun öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

Genç kızın cenazesi bugün morgdan alındı. Cenaze önce Erbeyli Mahallesi\'ndeki evlerinin önüne getirilerek, helallik alındı. Daha sonra Erbeyli Mahalle Camisi\'nde öğle kılınan namazının ardından Çavdar, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Merve Çavdar\'ın tabutunun başına kırmızı tülbent konuldu. Baba Muhammet ve anne Semiha Çavdar günlük yevmiyeyle işlerde çalışarak 3 çocuğunun eğitim almasını sağladığı öğrenildi. Merve Çavdar\'ın en büyük çocuk olduğu, kız kardeşi Buse Çavdar\'ın Eskişehir Anadolu Üniversitesi\'nde eğitim gördüğü, erkek kardeşi Hüseyin Çavdar\'ın ise lisede okuduğu öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHA AYDIN KuşadasıSosyal BilgilerMerveMuğla Sıtkı KoçmanDünGüzelçamlıOlayAdli Tıp KurumuMuhammetSemihaGençCenazeErbeyli MahallesiDahaErbeyli Mahalle CamisiBaba MuhammetBuseEskişehir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24