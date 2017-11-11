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(Görüntülü Haber) Mersin'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

11 Kasım 2017 20:31

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kaza, Damlama Mevkii\'nde meydana geldi. 43 yaşındaki Bahri Çinan yönetimindeki 07 FRN 55 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü aynı güzergahta giden Mehmet Mutlu yönetimindeki 42 AJ 300 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü Bahri Çinan, yedek şoför Mahmut Avşar, yolcular Meryem Şekeroğlu, Hacer Selver Kolkıran, Cemal Özel, Ayşenur Kahraman, Selver Kahraman, Muhammet Altıntaş, Cahit Haytaç ile Şirin Acem Bekiroğlu yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere götürülürken, bulunduğu yerde sıkışan sürücü Bahri Çinan, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Hastaneye ağır yaralı olarak getirilen Çinan\'ın duran kalbi yapılan kalp masajıyla 3 kez yeniden çalıştırıldı. Ancak tüm çabaya karşın kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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