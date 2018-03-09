(Görüntülü Haber) Mersin'de yılın ilk erik hasadı yapıldı

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Silifke ilçesinde örtü altı erik hasadı yapıldı. İlk hasatta eriğin kilosu 150 liradan satıldı. Göksu Vadisi köylerindeki erik hasadına Kaymakam Şevket Cinbir, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yusuf Gün ve Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun katıldı. Ortaören Mahallesi\'ndeki Fatma Kucur\'a ait 3 dönümlük seradaki erik bahçesini gezen Kaymakam Cinbir, işçilerle sohbet ederek ilk hasada da yardımcı oldu. Toplanan 10 kilo erik ise 100 gramlık kaselere konularak Ankara ve İstanbul\'a gönderildi. Eriğin kilosunun 150 lira olduğu belirtildi. Gelecek günlerde hasadın yoğunlaşmasıyla toplanan eriklerin iç piyasanın yanı sıra Dubai ve Rusya başta olmak üzere diğer ülkelere ihraç edilmesi hedefleniyor. Erik hasadının bereketli olmasını dileyen Kaymakam Cinbir, şöyle konuştu: \"Şu anda Silifke Göksu Vadisi\'nde tadımlık olarak hasadı yapılan erik serasındayız. Birkaç gün sonra da bu erikler biraz daha olgunlaşmış olacak ve inşallah ihracata hazır hale gelecek. İlçemiz Göksu Vadisi\'nde 5 bin 500 dekar arazide açıkta erik üretimi yapılıyor. 200 dekar alanda da kapalı seralarda erik üretiliyor. Eriğe hem iç hep dış pazarda ciddi talep var. Burada da ciddi bir emek var. Ağaçlar kendiliğinden yetişmiş erik vermiş değil. Çiftçimizin burada bir emeği var ve emeğinin karşılığını da alıyorlar.\" Türkiye\'nin turfanda eriğinin Silifke\'de üretildiğini ifade eden Ziraat Odası Başkanı Doygun ise \"Açık alanda ilk erik hasadı Nisan ayında yapılacak. Örtü altına alınan bahçelerde ise ilk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye genelinde ilk turfanda can eriğinin Silifke\'de çıktığını herkes biliyor. Bu nedenle de aşerip canı erik çeken kadınlar için eşleri uzak yerlerden ilçemize gelerek tadımlık olan bu eriklerden alıp gidiyorlar\" dedi. Erik üreticisi Fatma Kucur ise 3 dönüm serasında 4 yıldır üretim yaptığını kaydederek, \"Bugün ilk hasadımıza başladık. Hasat devam edecek. İlk satışımızın kilosunu 150 TL\'den yaptık. İnşallah iyi bir sezon geçiririz\" ifadelerini kullandı.